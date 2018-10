Al via fino al 28 ottobre il progetto #Io leggo perché a Positano e Praiano

L’I.C. “L. Porzio” ha aderito,quest’anno, al progetto nazionale “Io leggo perché”, finalizzato a promuovere la lettura a scuola e ad arricchire le biblioteche scolastiche.

Ciascun plesso di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Positano e Praiano si è perciò gemellato con librerie del territorio (Libreria Tasso di Sorrento, Libreria Mondadori di Piano di Sorrento), presso le quali sarà possibile acquistare libri da donare alla scuola dal 20 al 28 ottobre 2018,consultando la lista accuratamente redatta dai docenti di ciascun plesso scolastico.

Ma c’è anche un altro modo per contribuire alle donazioni: partecipare agli eventi organizzati da diversi plessi scolastici sul territorio, in collaborazione con le librerie, che porteranno i libri a Positano e a Praiano.

Ecco l’elenco delle singole manifestazioni, che inizieranno il 24 ottobre, e di seguito le singole locandine, i cui link sono consultabili sul sito della scuola, cliccando sul manifesto di #Io leggo perchè:

24 ottobre 2018, ore 10.00-12.00

Piazza San Gennaro- Praiano

Sogno un mondo di lib(e)ri

A cura della Scuola Primaria di Praiano

25 ottobre 2018, ore 9.00-11.00

Piazza dei Racconti – Positano

Io leggo perché sogno un mondo di lib(e)ri

A cura della Scuola Primaria di Positano

25 ottobre 2018, ore 11.30-13.00

Piazza dei Racconti – Positano

Donne e cultura. Donne e lettura

A cura della Scuola Secondaria di I grado di Positano

26 ottobre 2018, ore 9.30-11.00

Piazza dei Racconti – Positano

Io leggo perché amo viaggiare. E ogni libro è un viaggio

A cura dei plessi di Scuola dell’Infanzia di Positano, Montepertuso e Praiano

Con questi eventi la scuola partecipa a una competizione nazionale, nell’ambito del progetto #Io leggo perché, per vincere 1.500 euro di libri.

E allora un grande in bocca al lupo all’I.C. “L. Porzio” e facciamo un bel nodo al fazzoletto per ricordarci di andare ad acquistare e donare un libro per i nostri ragazzi!