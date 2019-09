Al Parco Incantato – Favole per crescere, seconda edizione

Dopo il grande successo dell’evento tenuto lo scorso settembre, arriva la seconda edizione dell’evento Al Parco Incantato – Favole per crescere. Ritorniamo quindi, domenica 15 settembre, presso il Parco della Quarantena con il nostro evento dedicato ai bambini e alla riscoperta della Natura!

Ci saranno tantissime novità, nuovi personaggi, tanti giochi all’aperto e ben 5 laboratori tra cui poter scegliere, per trascorrere insieme ai vostri bambini una bella giornata con tanto sano divertimento.

Ancora una volta, il parco sarà uno spazio di condivisione per conoscere tutti i suoi segreti con racconti e laboratori rivolti ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Per questo evento abbiamo iniziato delle nuove fantastiche collaborazioni, con persone e realtà con tantissima esperienza e di cui siamo veramente entusiaste. Ecco i laboratori che si terranno nel corso della giornata:

“Gli animali del bosco” – Laboratorio Creativo con Manuela Masi

“Crescere con lo yoga” con Alessio Beltrame e Maria Cerrone

“Baby Modern Dance” con Valentina Capuano di Dance Division

“Coltiva il tuo orto” con Lumae

“Dipingi la natura” con Lumae

L’evento avrà inizio alle ore 10.30, mentre i laboratori inizieranno alle 11. Alle 13 ci sarà la possibilità di fermarsi per un picnic nel parco incantato, con colazione al sacco. A seguire, i bambini potranno divertirsi con tanti giochi all’aperto. Per permettere la migliore organizzazione, è preferibile prenotarsi per la partecipazione al laboratorio chiamando Lucia Di Meo al numero 3382716973.