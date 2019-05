Per la prima volta in Campania arriva a Sorrento dalla Sicilia per una residenza artistica il fotografo di fama internazionale Giuseppe Leone. Ha narrato il Sud insieme con Sciascia, Consolo, Bufalino e Camilleri. Il finissage avrà luogo domenica mattina 9 giugno alle ore 10.30 al Museo Correale di Sorrento. Sarà l’occasione per ascoltare il maestro e vedere alcuni dei suoi capolavori fotografici in esposizione.