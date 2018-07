AL CASTELLO DELL’ANNUNZIATA IL LIBRO DI GIANLUCA MORMILE

Domenica 22 luglio 2018 alle ore 19.00 presso il Castello Dell’Annunziata di Massalubrense, visita guidata da Gennaro Galano e presentazione di Annunziata Berrino del libro SETTEMBRE di GianLuca Morvillo.

‘Settembre’ è un racconto che parla dell’incontro tra un uomo e una donna, Marco e Sibilla, su un’isola del Mediterraneo; è un incontro casuale, dovuto a motivi professionali, tra due persone non più giovanissime realizzate sul piano professionale, ma non su quello affettivo e personale.

Il primo romanzo di Gianluca Morvillo, figlio della nostra Terra e docente di materie letterarie all’Istituto superiore “Axel Munthe” di Capri, sarà presentato domenica 22 luglio alle ore 20:30 nella splendida cornice del Castello dell’Annunziata. A suggellare questo esordio sarà la professoressa Annunziata Berrino, docente di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Oltre all’autore del libro, interverrà anche il nostro Assessore alla Cultura, Sergio Fiorentino.

Precederà la presentazione una visita guidata al complesso delle mura e alla torre cilindrica, curata dal nostro Gennaro Galano.

Non ci resta altro che darvi appuntamento alle 19:00 in Piazza Annunziata per vivere una serata all’insegna della cultura e della bellezza!