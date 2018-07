ALLA SUA XII EDIZIONE, ANCHE QUEST’ANNO DAL 20 AL 22 LUGLIO 2018 IL BORGO DI BOMERANO OSPITERÀ L’AGEROLA WORLD MUSIC FESTIVAL. RITORNANO LA MUSICA I PERCORSI ENO-GASTRONOMICI, I PAESAGGI MOZZAFIATO, I MOMENTI DI APPROFONDIMENTO CULTURALE. LA FESTA DEL PANE CON TANTI PIATTI DELLA TRADIZIONE LOCALE, DALLA CAPONATA ALL’ORTOLANA, DAL BOCCONCINO ALLA BRUSCHETTA, DALLA PIZZA ALLA SALSICCIA, DAL DOLCE AL DIGESTIVO… E LE ANTICHE FORME DI ARTIGIANATO ACCOMPAGNERANNO PER TRE GIORNI I CULTORI DEL BUON VIVERE, LUNGO LE STRADINE DEL BORGO. TRA CONTAMINAZIONI SONORE E PIATTI A KM0, ESSI VIAGGERANNO NEL TEMPO, SI CIMENTERANNO IN ESCURSIONI NATURALISTICHE, PARTECIPERANNO AD APPROFONDIMENTI SULLA BIODIVERSITÀ LOCALE E A CORTI LETTERARIE. PER TRE GIORNI LA FRENESIA DEL QUOTIDIANO CEDERÀ IL PASSO ALLA PIENEZZA DELLA NATURA E ALLA SAGGEZZA DELLA CULTURA CONTADINA: IL CORPO, LA MENTE E LO SPIRITO NE SARANNO RIGENERATI! MA LA CATARSI SARÀ COMPLETA SOLO IL 22 LUGLIO QUANDO, TUTTI IN PIAZZA, CI SI LASCERÀ TRAVOLGERE DAI COLORI ACCESI E DAI RITMI IRREFRENABILI DEL SUD DEL MONDO, IN UN ELETTRICO RITO PROPIZIATORIO DI ARRIVEDERCI AL 2019!

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

NELLE SERATE DAL 20 AL 22, TANTI GRUPPI COME I ZERO NEGATIVO BAND E TANTI ALTRI ALLIETERANNO IL PERCORSO OLTRE ALL’IMMANCABILE GRUPPO FOLK DI AGEROLA, ANIMERANNO IL BORGO STORICO DI BOMERANO, IL TUTTO CON LA DEGUSTAZIONE DI UN FANTASTICO MENÙ DELLA TRADIZIONE AGEROLESE, MENTRE LA PIAZZA SARÀ TEATRO DEI SEGUENTI SPETTACOLI:

VENERDÌ 20 LUGLIO

ZERO NEGATIVO BAND – BORGO DEL PANE – MENU

SABATO 21 LUGLIO

NERI PER CASO IN CONCERTO – BORGO DEL PANE – MENU

DOMENICA 22 LUGLIO

GRUPPO FOLK CITTA’ DI AGEROLA

HTTP://WWW.PROAGEROLA.IT/

NUMERO TELEFONO: 0818791064