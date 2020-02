Agerola, ecco il week end del gusto: il 29 febbraio il Campus apre le sue porte

Costiera amalfitana, Agerola. Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo al Campus Principe di Napoli la full-immersion nella gastronomia d’eccellenza. Il consigliere delegato al turismo Tommaso Naclerio: «Un appuntamento da non perdere in un luogo magico»

Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo lo scrigno delle eccellenze gastronomiche di Agerola, il Campus Principe di Napoli ospiterà cene, degustazioni, servizio di Baby Club, lezioni di cucina e pasticceria per grandi e bambini tenuti dal local chef Nicola Naclerio e dal local pastry chef Carmine De Stefano, stand espositivi, e molto altro ancora in occasione del Weekend del Gusto.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Agerola rappresenta una vera e propria full-immersion nel gusto, assolutamente da non perdere.

«Si tratta dell’ appuntamento ideale per chi ama la buona cucina e vuole anche mettersi alla prova con i fornelli in una location meravigliosa situata in uno dei luoghi più suggestivi della Campania» dice il consigliere delegato al Turismo Tommaso Naclerio.

E nel programma spuntano anche novità interessanti visto che, rispetto alle edizioni precedenti, questa volta sono previsti anche degustazioni di caffè a cura di Renato Rocco e corsi di degustazione di birra.