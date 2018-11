Sabato 17 Novembre 2018, la Misericordia di Agerola compie 25 anni. Le Misericordie sul Sentiero degli Dei è l’evento organizzato dall’Associazione per questa importante occasione, in cui si festeggiano i 25 anni di attività del sodalizio agerolese, presieduto dal Giuseppe Acampora. Qui sotto riportiamo il programma completo della giornata, in cui si inaugureranno postazioni DAE (con defibrillatore) per le piazze del paese.