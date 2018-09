Africana Famous Club presenta le serate di stasera venerdì 7 settembre Peace & Love party, e domani sabato 8 settembre la serata “Spettacolare” con  Guest Dj: Gio Di Leva

Africana Famous Club, un locale storico, una spettacolare location a Praiano, ha da sempre fatto la differenza tra i club, ospitando dj internazionali.

Per stasera tirate fuori il vostro animo hippie-chic per Peace & Love , il party ispirato ai figli dei fiori che fa ballare ogni venerdì per tutta l estate la discoteca Africana. Venerdì 7 Settembre, si annuncia una festa a ritmo di cover anni 60 e 70 con djs, effetti speciali, costumi e show a tema. Dress code a tema (coroncine di fiori, pantaloni a zampa di elefante…)

Ingresso Libero

(puoi acquistare il biglietto anche sul loro sito internet http://www.africanafamousclub.com/)

Invece sabato 8 settembre 2018, presenta la serata “Spettacolare” assicurato un’indimenticabile ciclo di emozioni, intrappolando la vista degli spettatori e conquistandoli nel profondo.

In consolle il Guest Dj: Gio Di Leva il Resident Dj: Nello Fiorentino e la Guest Singer: MISS MORENA

Il party inizia alle ore 23.59

Ingresso in serata € 20,00 con consumazione

I servizi offerti sono:

*Parcheggio e Ascensore Privato

*Attracco Barca

*Pernottamenti

*Shuttle Bus Penisola Sorrentina /Castellammare/Costiera Amalfitana

TRAGHETTO DA SALERNO – (Piazza della Concordia)

Prenotabile su: https://www.travelmar.it/

Africana Famous Club – Via Terramare, 2 – Praiano (SA) Italia

Infoline: +39 331 5330612 // +39 089 874858