Africana Famous Club: Presenta le serate del weekend, stasera Venerdì 31 Agosto 2018, R&B – Hip Hop Music e sabato la serata “Spettacolare” con il Dj internazionale – Robert Owens

Africana Famous Club, il locale più in in Costiera Amalfitana, precisamente a Praiano presenta un weekend di fuoco con delle serate sensazionali.

Infatti stasera, venerdì 31 agosto 2018, presenta la serata con Best of Hip Hop – R & B Music of the Last 30 Years, con la Special Guest DJ CARMELA

Arriva il genere R&B in costiera amalfitana!

Inizialmente questo termine non indicava tanto un genere in particolare, ma piuttosto la musica popolare afro-americana del tempo. Più nello specifico, “Rhythm and Blues” fu coniato nel ’49 da un giornalista, per sostituire la definizione usata allora di “Race Music”, perchè considerata giustamente poco rispettosa nei confronti degli afro-americani.

*Parcheggio e Ascensore Privato

*Attracco Barca

*Shuttle Bus Penisola Sorrentina /Castellammare/Costiera Amalfitana

L’ ingresso alla serata € 15,00, il party inizia alle ore 23:00.

Non si ferma qui, infatti presenta una fantastica serata, domani, SABATO 01 Settembre 2018 con la serata “SPETTACOLARE” Special International Dj – Robert Owens, un cantautore americano, produttore discografico, DJ e cantante.

Oltre il Dj internazionale Robert Ci sarà anche il guest Dj Enzo Capocelli, il resident Djs: Nello Fiorentino ,voice Show: Germano Voice e nell’area Live: Paola Forleo

L’Africana offre una serata in cui lo show viene prima di ogni cosa, assicurando un’indimenticabile ciclo di emozioni, intrappolando la vista degli spettatori e conquistandoli nel profondo. Il clima è ormai già caldo, l’estate riconferma i suoi colori e la sua atmosfera rendendo il party, sopra ogni cosa, Spettacolare!

L’emozione del party di sabato è pronto a stupirvi, con tanta buona musica e sano divertimento, l’inizio della serata è alle ore 23.00

Ingresso in serata € 20,00 con consumazione

Servizio Tavoli VIP disponibile.

