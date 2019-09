Ad Atrani arrivano i Giochi della Gentilezza per diffondere la buona educazione

I Giochi della Gentilezza 2019 sono in arrivo anche ad Atrani. Il comune della costiera amalfitana ha infatti dato il suo patrocinio per la Giornata Nazionale dei Giochi della

Gentilezza che si svolgerà da oggi ad 23 settembre. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Cor et Amor” e promette giorni di festa con l’obiettivo, attraverso

il gioco, di diffondere la cultura della Gentilezza e della Buona Educazione. Ai Giochi della Gentilezza, che quest’anno ha come tema “Bambini felici…con la buona educazione”, possono

partecipare tutti ma una particolare attenzione è data ai bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni ed a tutti gli adulti che li circondano. La tematica affronterà 4 ambiti: il comportamento; ambiente e decoro pubblico; sicurezza stradale; attenzione per la disabilità. I Giochi della Gentilezza saranno inaugurati questo pomeriggio alle 18.00 al campetto comunale “Pio Eugenio

Amodeo” con una partita di pallone. Appuntamento poi sabato 21 alle 11.00 al comando di Polizia Municipale con gli agenti di Atrani che, insieme alla

dottoressa Martingano, mostreranno ai bambini tramite giochi i punti chiave di una corretta educazione stradale. Sempre sabato 21 alle 17.00 alla Collegiata

di Santa Maria Maddalena ci sarà un incontro organizzato dalle catechiste sempre sul tema della gentilezza. Infine domenica 22 alle 18.00 alla palestra

comunale ci sarà una festa conclusiva alla palestra comunale una festa con la Giocopedia, l’enciclopedia con i Giochi della Gentilezza.