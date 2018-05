Ad Atrani Il 25 maggio incostieraamalfitana.it ricorda i bimbi morti nel Mediterraneo, e il 26 maggio a Maiori i Premi Otowell “favola più bella” e Scrittore in…banco

La XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo è dedicata nella sua interezza ai bambini morti nel Mediterraneo, vittime innocenti della “grande fuga” dalle guerre e dalla povertà. La grande kermesse culturale che, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si snoda fino al 22 luglio tra le più belle location della Costa d’Amalfi, e non solo, ricorda questa “strage” Venerdì 25 Maggio, ore 19.30, alla Casa della Cultura di Atrani con A mari confini, reading che gli attori Maria Staiano ed Attilio Bonadies traggono dai libri “Yosuf è mio fratello” di Pina Varriale, edizioni Oscar Mondadori; “A braccia aperte. Storie di bambini migranti” a cura di Manuela Salvi, pubblicato da Mondadori; “Dall’altra parte del mare” di Erminia Dell’Oro, edito da Piemme. Le voci recitanti saranno accompagnate dalle sottolineature musicali della violinista Alyssia Cappotto e del chitarrista Vito Palazzo. Con il patrocinio del comune di Atrani e la collaborazione del Forum dei Giovani di Atrani.

Sabato 26 Maggio, invece, nella Chiesa di San Domenico di Maiori, alle ore 19.30, si chiude la settimana che ..incostieraamalfitana.it ha dedicato ai bambini delle Scuole Primarie di Positano, Praiano, Amalfi, Ravello, Scala, Tramonti, Minori e Maiori, aderenti alla Rete Scuole Costiera Amalfitana, con il progetto “La Bottega della Favola”, ideato dalla scrittrice Ilenia Negri. Dal 21 al 25 maggio il mondo dell’infanzia ha incontrato presso i plessi scolastici gli autori di favole e racconti Giulia Maria Barbarulo, Maria Strianese, Viviana Bottone, e la stessa Ilenia Negri, partecipando anche al Premio Otowell “favola più bella”, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà proprio nel gioiello barocco della seconda metà del XVII secolo, parte del grande complesso conventuale di San Domenico. Di favole parlerà Alfonso Bottone, direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it, nel corso della serata con Angelo Sica, curatore del libro “C’era una volta un ombrello col morbillo” di cui sono autori i bambini delle Scuole elementari e materne di Montesano sulla Marcellana; con un intervento di Giovanna Ancora Niglio, presidente del Comitato provinciale di Salerno dell’Unicef. Nell’occasione saranno consegnati i Ticket Vantage – Buono Vacanza per 1 settimana di soggiorno per 4 persone nei Residence-Villaggi “PrimaClub”, messi a disposizione dall’Associazione UniverCity Salerno, ai vincitori delle sezioni del Concorso “Scrittore in…banco” 2018. I premiati: per la sezione “Biennio”, ex aequo, Ludovica Aversano dell’ITC “Mario Pagano” di Napoli e Deborah Grimaldi del Liceo Scientifico “Don Carlo La Mura” di Angri, per il “Triennio” Palma Orlando del Liceo Scientifico “Nicola Sensale” di Nocera Inferiore. Una menzione speciale, invece, a Nausicaa Giordano del Liceo Scientifico Linguistico Classico “Enrico Medi” di Battipaglia. Il presidente di giuria dell’Associazione “I Presìdi del Libro”, Margherita Anastasio, inoltre, proclamerà la vincitrice del Premio Speciale ABE Arturo Bascetta Editore. Con il patrocinio del Comune di Maiori e la collaborazione dell’Associazione “Amici di San Domenico”. Sul sagrato antistante la chiesa la Otowell, giovane azienda campana, già leader nel settore degli impianti acustici, effettuerà test gratuiti dell’udito.

Sempre a Maiori resta aperta fino al 3 giugno prossimo, presso il Palazzo Mezzacapo di Maiori, dalle ore 10.00 alle 13.00, e dalle 16.00 alle 20.00, la mostra “Operazione Avalanche: a 75 anni dallo sbarco alleato…reperti bellici, immagini e testimonianze”, allestita dall’Associazione Salerno 1943, in collaborazione con l’Associazione culturale “La Feluca”.

Maggiori informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it