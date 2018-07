Ad agosto torna finalmente la Sagra del Riavulillo Dal 5 al 7 agosto Arola

Vico Equense, 30 Luglio 2018 – C’è chi aspetta il mese di agosto per andare finalmente in ferie, chi per godersi un po’ di riposo in riva al mare…e chi invece per lasciarsi andare alle tentazioni del “riavulillo”.

Anche quest’anno, puntuale come sempre, torna ad Arola la tanto attesa “Sagra del Riavulillo”, l’evento giunto ormai alla 24’ edizione che, dal 5 al 7 agosto, chiamerà a raccolta gli amanti di uno dei sapori più tipici della tradizione culinaria partenopea: il caciocavallo!