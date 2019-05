“ACHILLE LAURO SUPERSTAR” del prof Della Ragione

Oggi mercoledì 15 maggio alle ore 17.00, presso il Centro Culturale di Via delle Rose, il prof Della Ragione ci parlerà di ACHILLE LAURO SUPERSTAR, un volume sulla vita dell’armatore sorrentino.L’incontro organizzato e voluto dall’UNITRE di Piano, rientra nel programma culturale di conoscenza e condivisione del territorio e della sua storia.

Il libro così venne recensito dal Mattino:

Finalmente un libro,”Achille Lauro superstar”, su un napoletano doc ingiustamente dimenticato, nonostante sia stato per decenni sindaco plebiscitario, grande imprenditore ed il più famoso e ricco armatore al mondo di tutti i tempi.

La rilettura storica di Lauro non è fatta da destra e di ciò è garante la fede politica dell’autore, Achille della Ragione, da sempre militante radicale, il quale, nella prefazione, definisce Berlusconi un clone del Comandante. Ed il Nostro eroe, di rincalzo, in una spiritosa intervista impossibile, definisce il Cavaliere il suo miglior allievo “Egli non ha fatto che copiarmi: televisioni, giornali, una squadra di calcio e tanta, tanta pubblicità”.

Achille della Ragione, valente ginecologo, è un personaggio poliedrico, attivo in più campi dalla critica d’arte all’agonismo scacchistico. Egli, da anni impegnato a rivisitare concittadini scomodi, ha cercato di sdoganare il Comandante dalla sua sinistra fama, legata alla stagione del sacco edilizio e di “Mani sulla città”, dimostrando, con numerosi ed inediti dati documentari, che la grande cementificazione selvaggia non avvenne negli anni in cui Lauro fu sindaco, bensì durante i trenta mesi della reggenza Correra, il famigerato commissario prefettizio inviato dal potere centrale a punire la città che votava monarchico.

Un altro capitolo di grande interesse è quello dedicato al crac della flotta con i conseguenti processi da poco terminati, che hanno interessato personaggi di primo piano (armatori, imprenditori, politici, faccendieri), che possono oggi agire liberamente grazie al complice silenzio dei mass media e che nel libro vengono coraggiosamente indicati con tanto di nome e cognome.

Il libro, scritto con la severità dello storico, ma ricco di aneddoti che rendono la lettura scorrevole ed avvincente, come ad esempio, il capitolo dedicato alla leggendaria esuberanza sessuale di don Achille, è già in seconda edizione a pochi giorni dall’uscita, grazie ad una coraggiosa politica editoriale: consultabile gratuitamente su internet e diffuso capillarmente nelle edicole.

