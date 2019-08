Acciaroli / Pollica. Festa della Speranza per Angelo Vassallo a settembre

Acciaroli / Pollica ( Salerno ) . . Festa della Speranza per Angelo Vassallo a settembre . Ad annunciare l’evento per l’uomo simbolo del Cilento per il 7 settembre 2019 è il fratello Dario

Abbiamo creato un grande evento che vedrà la partecipazione di amministratori onesti provenienti da ogni luogo del nostro Paese.

Molti amministratori locali che hanno sempre ostacolato il percorso della fondazione non sono desiderati.

Aria pulita.

Fra i relatori Dario Del Porto di Repubblica e Vincenzo Iurillo de Il Fatto Quotidiano