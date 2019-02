Nell’ambito della 33° edizione del Carnevale Giffonese lunedi 4 marzo 2019, ore 19:00 in piazza Lumière a Giffoni Valle Piana (Salerno) la compagnia teatrale Viente ‘e Terra mette in scena “‘A Morte ‘e Carnevale” di M.Fasano. Uno spettacolo tutto da ridere, una black-Comedy tutta made in Italy. Un atto unico, surreale, comico, dove tutto è il contrario di tutto. La confusione delle forme, dei personaggi, la sospensione di tutte le norme è la caratteristica di questo nostro spettacolo, che prendendo spunto dalle Saturnali, dove lo schiavo diventa padrone e il padrone serve lo schiavo ribaltiamo la realtà.

Carnevale non è solo il nome del protagonista ma è anche una metafora: il carnevale da sempre è un periodo di festa ma soprattutto di rinnovamento simbolico e ci riconduce a una dimensione metafisica che riguarda l’uomo e il suo destino. La morte del carnevale, è simbolo di rigenerazione. È l’inizio di un nuovo ciclo. Così come lo è la morte e la “rinascita” del nostro protagonista.