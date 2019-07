8° Festival Organistico a Tramonti

L’8° FESTIVAL ORGANISTICO di Campinola di Tramonti propone per sabato 20 luglio alle 19 nella chiesa parrocchiale un significativo incontro con una conferenza-concerto di GIANCARLO DE MARCO TELESE di Treviso con madre e legami tramontini.

Fra i maggiori fautori della rinascita del prezioso organo “Carlo Rossi” del 1729 Giancarlo parlerà della la gioia della musica e delle caratteristiche dell’organo, storia e storie, il gusto e il piacere, degli stili dell’arte organaria e le distrazioni, le speranze e i propositi, la condivisione e le carezze all’anima, con proiezioni e musiche di Zipoli, Pescetti, Lucchesi e Johan S. Bach

Il FESTIVAL ORGANISTICO è frutto di grande volontà, disponibilità e collaborazione.

Vuole dare continuità all’espressività musicale e prolungare il ponte fra passato e futuro per acquisire la piena consapevolezza del valore e del significato umano, storico e artistico. Una iniziativa di grande significato per offrire questo patrimonio come testimonianza di fede al godimento di tutti per l’elevazione spirituale e l’accrescimento culturale e sociale. E per fare festa insieme, con la buona musica. Una vera festa dello spirito, della musica, della fede: insomma un vero miracolo con alternanza di professionisti e belle speranze ma anche di partecipazione di pubblico da varie parti della regione e soprattutto dalla stessa piccola comunità. E non solo, perché il già corposo calendario, nonostante non goda di alcun contributo pubblico, si arricchisce di nuove adesioni prolungando il calendario fino a novembre e trasferte confermando Campinola come Capitale della Costa d’Amalfi della musica organistica.