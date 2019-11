51a edizione del Memorial Correale a Castellammare di Stabia

Durante il weekend di sabato 9 e domenica 10 novembre 2019 da non perdere a Castellammare di Stabia, il Memorial Correale, che per la seconda volta si svolgerà all’interno dell’Accademia il Gusto di Imparare, ampia struttura situata in Corso Alcide De Gasperi n° 323 – Email: fondazione@matiafanelli.it – tel.: (+39) 081 539 16 68, a pochi passi dal porto turistico Marina di Stabia, e con la possibilità di visitare le famose aree archeologiche di Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano, o godere del favoloso spettacolo del golfo di Napoli dalla sommità del Vesuvio o del Monte Faito, raggiungibile in pochissimi minuti con la suggestiva funicolare.

Grazie all’impegno dell’Associazione Circolo “Tempo Libero”, Il Memorial quest’anno è giunto alla 51° edizione, e nel frattempo è diventato nel panorama nazionale del collezionismo, punto di riferimento per esperti operatori del settore e studiosi.

Quest’anno in occasione del venticinquesimo anniversario, saranno evidenziate le varie iniziative del Circolo Filatelico Numismatico, e per onorare e ringraziare in modo adeguato tutti i presenti del continuo supporto, diversi momenti conviviali per festeggiare questo importante traguardo.

Sarà esposta la medaglia commemorativa in argento di San Michele Arcangelo, principale difensore della fede, raffigurante la statua conservata nella chiesa del S.S. Salvatore a Scanzano, frazione della città stabiese, durante la processione che si tiene ogni anno il 29 settembre, modellata nel 2009 dal maestro Cesare Alidori di Firenze.

Sarà inoltre da visionare tutte le cartoline con annullo filatelico e i Folder realizzate dal Circolo nell’arco di questi lunghi venticinque anni, dalle 5 in omaggio ai luoghi rappresentativi di Castellammare di Stabia, alle due di Antonio De Curtis in arte Totò, a quella del compianto Presidente Salvatore Correale, a quella del musicista e compositore Luigi Denza, illustre stabiese.

Ci sarà anche la possibilità di acquistare o abbonarsi a Kalkas, la nuova rivista sulla Preistoria, Storia, Archeologia, Numismatica, Storia dell’Arte, Scienze del Paesaggio, Storia Agraria e Forestale del Gargano e del Mezzogiorno d’Italia.

ORARI

Gli orari di apertura e chiusura saranno sabato 9 novembre, dalle ore 9 alle 19, orario continuato, mentre domenica 10 novembre, dalle ore 9 alle 14, l’ingresso è libero, a disposizione servizio bar e ristorazione, ampio parcheggio custodito.

Per garantire massima ospitalità e accoglienza agli ospiti del Memorial Correale, sarà creato uno spazio di bar-ristoro con pranzo completo a prezzo fisso irrisorio e per deliziare il palato, ottime specialità locali.