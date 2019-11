CURE DELLA STRADA è un progetto che si preoccupa di raccogliere fondi per situazioni di grave indigenza. Giovedi 21 novembre alle ore 18.00, nella sala consiliare del Comune di Piano presentazione con Rossella Russo assessore alla politiche sociali e Rosaria Forlani

Cos’è Cure della Strada

E’ un’associazione aperta a tutti che ha come principale obiettivo, affrontare in modo concreto la povertà e l’emarginazione sociale. Si propone di curare situazioni di grave indigenza, nelle più dimenticate periferie esistenziali, indicate dagli Organi assistenziali di zona.

Come funziona Cure della Strada

Propone visite mediche specialistiche a contributo volontario, interamente destinato a servizi di grave indigenza. Attraverso la generosità dei medici dell’Associazione, ogni visita medica sarà un contributo a quanti vivono nell’ombra.

Come puoi sostenere l’associazione

Visite mediche a contributo volontario. Quota associativa. Aderendo come Sponsor. Aderendo come partner commerciale.

La visite mediche sono la forma di sostegno principale alle attività dell’associazione

Le visite specialistiche si svolgeranno nei locali in Via del Mare, 22 Sorrento (Na)

presso il Centro Medico Sorrentino della dott.ssa Isabella Cacace. Avranno durata media di 30’ con flessibilità a discrezione dello Specialista. Ogni paziente consegnerà al medico una somma libera, a titolo di donazione e riceverà una ricevuta “per donazione” su bollettario a timbro della Associazione “Cure della Strada” e firma di un diretto responsabile.