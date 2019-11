ALL’UNITREE DI PIANO SI PIANIFICA LA MENTE CON WIDIBA

SEDE UNITRE Piano di Sorrento – Mercoledì 20 ore 17,00

Un incontro di alfabetizzazione finanziaria per avvicinare i cittadini adulti ai temi del risparmio e della pianificazione. Questo l’obiettivo dell’ANASF, Associazione Nazionale Consulenti Finanziari, che ha messo in programma per MERCOLEDI 20 ORE 17.00 SEDE UNITRE DI PIANO l’evento “Pianifica la mente – Metti in conto i tuoi sogni”, organizzato presso il bookstore Mondadori di Piano di Sorrento con il patrocinio del Comune di Piano di Sorrento.

Al centro dell’approfondimento la pianificazione strategica dei risparmi, uno strumento fondamentale per fare buoni investimenti, oltre che un mezzo utile ai risparmiatori per migliorare la loro condizione economica anche attraverso un’attenta valutazione dei rischi. Nel corso dell’incontro particolare attenzione sarà dedicata alla figura del consulente finanziario che ricopre un ruolo da pivot: dalla guida nelle scelte d’investimento, alla gestione dell’emotività, fino al raggiungimento dei traguardi fissati per trasformare i bisogni in obiettivi di vita.

Intervengono:

Giuseppe De Maio

formatore Anasf per il progetto Economic@mente

Silvio Iacomino

Vice Coordinatore Territoriale Anasf Campania Silvio Iacomino che interverrà all’evento assieme a Giuseppe De Maio.

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮.