TRACCE-PAROLE ANTICHE SULLE PIETRE -ENZO PUGLIA

Venerdi 24 maggio presso il centro culturale di Via delle Rose a Piano, il prof Enzo Puglia, nell’ambito del ciclo di conferenze TRACCE, terrà un incontro dal titolo PAROLE ANTICHE SULLE PIETRE.

Enzo Puglia (1956) ha conseguito il Dottorato di ricerca in Filologia Greca e Latina presso l’Università “Federico II” di Napoli ed è stato a lungo collaboratore del Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi. Attualmente è ordinario di latino e greco nel Liceo classico e docente a contratto di Papirologia nell’Università dell’Aquila. Ha pubblicato numerosi saggi in riviste specializzate italiane e straniere.Dirige la rivista LA TERRE DELLE SIRENE.