COSTRUZIONE E GESTIONE DEI MUSEI. GLI ITALIANI VANNO IN CINA

Segnaliamo questo workshop che una equipe italiana terrà in Cina, tra questi il direttore Valentino Nizzo, che abbiamo avuto qui in penisola Sorrentina nella Biblioteca di Piano di Sorrento nel ciclo di conferenze di archeologia organizzate da Felice Senatore.

Domani si parte per Chengdu in Cina, per presentare alcuni esempi di ricerca, tutela, valorizzazione, comunicazione del patrimonio archeologico e, più in generale, culturale, con Susanna Ferrini per il restauro architettonico, Francesca Morandini per il sistema museale di Brescia, Giuseppe Parello per il Parco della Valle dei templi, Valentino Nizzo per il Museo di Villa Giulia, Piero Pruneti per Archeologia Viva e TourismA, Antonella Ranaldi per il caso di Milano. Giuliano Volpe terrà una relazione introduttiva (e sostituirà Daniele Malfitana – che purtroppo è rimasto bloccato – per presentare le attività del CNR IBAM). Si sottoscriverà un accordo di collaborazione tra il MANN con Paolo Giulierini e l’Istituto di Archeologia del Sichuan con Wang Yi. Parte con questo workshop e con questa missione italiana, una nuova importante cooperazione per il sito di Donghuamen a Chengdu tra Italia, in particolare il MiBAC e il MAE, e Cina, dopo la missione del giugno scorso.