ARCHEOLOGIA MEDIEVALE A MATERA PER L’ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO

Matera ospiterà dal 12 al 15 settembre 2018 l’ottavo Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, organizzato dalla Scuola Specializzazione in Beni Archeologici e dal Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (Dicem) dell’Università della Basilicata, e promosso dalla Società degli Archeologi Medievisti Italiani (Sami). Il Congresso si svolgerà nella Chiesa del Cristo Flagellato ex Ospedale di San Rocco. Si tratta del principale appuntamento della Società scientifica, “impegnata da sempre nel promuovere verso un pubblico sempre più ampio le ricerche di archeologia medievale in Italia e all’estero”.

La manifestazione si svolge ogni tre anni in una città italiana differente. L’assemblea dei soci della Sami che si è svolta nel 2015 a Lecce ha accettato la candidatura di Matera per il 2018. Il programma dell’evento prevede sei sezioni: Teorie e Metodi dell’Archeologia Medievale, Insediamenti Urbani e Archeologia dell’Architettura, Territorio e Paesaggio, Luoghi di culto e Archeologia funeraria, Archeologia degli insediamenti rupestri, Produzione, commerci, consumi.

La partecipazione al convegno è aperta a tutti, e durante la manifestazione sarà anche possibile iscriversi o rinnovare la quota d’iscrizione alla Sami. Sono poi previste visite guidate per i partecipanti a cura della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera nei Sassi, nel Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano e nell’insediamento fortificato di Satrianum a Tito (Potenza). Il Congresso sarà anche la sede per la cerimonia di premiazione del “Premio Francovich 2018” per il miglior sito archeologico o museo dedicato al Medioevo. I vincitori del “Premio Francovich 2018” sono il Museo Diffuso di Borgo Terra di Muro Leccese e Aquileia (Complesso del Battistero-Aula sud e Domus-Palazzo Episcopale). Un ulteriore riconoscimento per la comunicazione-promozione della conoscenza del Medioevo sarà consegnato alla manifestazione “Festival del Medioevo” di Gubbio.

“L’idea di candidare Matera come sede dell’ottavo Congresso Sami – ha detto la direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Francesca Sogliani – presentata al settimo Congresso di Lecce del 2015 – si poneva nella prospettiva di inserire questo importante appuntamento della nostra Società Scientifica tra le iniziative, ormai numerosissime, organizzate nell’ambito della programmazione di Matera Ecoc 2019, grazie al supporto della Fondazione Matera-Basilicata 2019”. Sogliani ha quindi ricordato che “l’archeologia medievale in Basilicata ha vissuto negli ultimi due decenni una fase di accelerazione che ha consentito di costruire i primi quadri interpretativi per quanto riguarda i grandi temi già affrontati in molte regioni italiane”, e “l’eccezionale ricchezza dell’insediamento rupestre di Matera, patrimonio Unesco dal 1993 ed espressione di un Medioevo segnato da un forte influsso della cultura bizantina e le più recenti metodologie di indagine che affiancano la nuova lettura archeologico-insediativa e funzionale di questo peculiare fenomeno di frequentazione antropica, hanno reso ineludibile in questo VIII Congresso l’inserimento di una sezione dedicata all’Archeologia degli insediamenti rupestri, in aggiunta alle sezioni consuete”. Il Congresso è inserito tra le iniziative dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale Eyhc 2018.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGI

VIII CONGRESSO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE (SAMI)

Chiesa del Cristo Flagellato ed ex Ospedale di San Rocco

12 – 15 settembre 2018



Polo Umanistico S. Rocco, Via S. Rocco 1 75100 Matera

Tel.: +39 0835 1971400, Fax: +39 0835 1971441, Fax online: +39 0835 1971469

www.ssba.unibas.it info.ssba@unibas.it

Programma

VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (SAMI)

Matera, Chiesa del Cristo Flagellato ed ex Ospedale di San Rocco

12 – 15 settembre 2018

• SEZIONE I – TEORIA E METODI DELL’ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

• SEZIONE II – INSEDIAMENTI URBANI E ARCHEOLOGIA

DELL’ARCHITETTURA

• SEZIONE III – TERRITORIO E PAESAGGIO

• SEZIONE IV – LUOGHI DI CULTO E ARCHEOLOGIA FUNERARIA

• SEZIONE V – ARCHEOLOGIA DEGLI INSEDIAMENTI RUPESTRI

• SEZIONE VI – PRODUZIONI, COMMERCI, CONSUMI

Programma

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE

15:30 Saluti delle Autorità

Saluto e Relazione Introduttiva (Francesca Sogliani)

Prolusione (Giuliano Volpe, Presidente SAMI)

16:30 Sezione I – TEORIA E METODI DELL’ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

(Coordinatore Paul Arthur)

ore 19:00 Aperitivo di inaugurazione.

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE

9:00 Sezione II – INSEDIAMENTI URBANI E ARCHEOLOGIA

DELL’ARCHITETTURA (Coordinatore Andrea Augenti)

10:45 Coffee Break

11:00 Sezione III – TERRITORIO E PAESAGGIO (Coordinatore Marco Valenti)

Pausa Pranzo

15:00 Sezione IV – LUOGHI DI CULTO E ARCHEOLOGIA FUNERARIA



(Coordinatore Federico Marazzi)

17:00 Partenza per escursioni su prenotazione e numero minimo di iscritti (Visite guidate gratuite a

cura della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera)

ITINERARIO: Matera, visita guidata circuito chiese rupestri (Costo per l’ingresso alle

chiese rupestri: 3,50 € ), Museo Archeologico D. Ridola.

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

9:00 Sezione V – ARCHEOLOGIA DEGLI INSEDIAMENTI RUPESTRI

(Coordinatore Elisabetta De Minicis)

10:45 Coffee break

11:00 Riunione del Consiglio Direttivo SAMI

12:00 Partenza per escursioni su prenotazione e numero minimo di iscritti (Visite guidate gratuite a

cura della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera)

ITINERARIO: Parco storico archeologico delle chiese rupestri e della Murgia Materana

Pausa Pranzo allo Jazzo Gattini (pranzo costo: 10 euro)

16:00 Assemblea dei Soci SAMI

18:15 Coffee break

18:30 Cerimonia di premiazione del Premio Francovich

20:30 Cena sociale Le Monacelle

Appuntamento ore 20:00 P.zza Vittorio Veneto

SABATO 15 SETTEMBRE

9:30 Sezione VI – PRODUZIONI, COMMERCI, CONSUMI (Coordinatore

Alessandra Molinari)

11:00 Coffee break

11:15 Relazione finale

12:00 Saluti e conclusione lavori

14:00 Partenza per escursioni su prenotazione e numero minimo di iscritti. (Visite guidate gratuite a

cura della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera)



L’insediamento fortificato medievale di Satrianum e il Museo multimediale della Torre di

Satriano in Tito (Tito, PZ).

Servizio autobus appuntamento ore 14:00

Per info e prenotazioni visite guidate ed escursioni:

dott.ssa Brunella Gargiulo 3470496316

dott.ssa Ester Annunziata 3292880247

mail: info.ssba@unibas.it

Il punto di incontro per tutti gli appuntamenti esterni al convegno (visite guidate,

escursioni e cena sociale) è in Piazza Vittorio Veneto, nei pressi della fontana centrale.