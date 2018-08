NUOVI PERCORSI IN COSTIERA ALLA FESTIVAL DEL LIBRO MEDITARRANEO

C’è una Costiera orizzontale ed una verticale? Avete mai percorso la “via degli eremiti”? Sapevate che conserviamo la “Pietà” in una chiesa di Tramonti? Vi siete mai imbattuti a tavola nelle “cicale” vietresi di zucca? Vi ricordate Vittorio Gassman protagonista de “Il leone di Amalfi”? Cos’è il turismo delle “suggestioni” in Costiera Amalfitana? A questi, così come a tanti altri interessanti ed intriganti quesiti, risponde “Costiera Amalfitana. 9 percorsi tra storia, natura, arte e cibo”, la nuova guida lungo la “Divina” curata da Vito Pinto ed edita da Areablu, che sarà presentata a pubblico, istituzioni, operatori del settore turistico, ospiti Mercoledì 29 Agosto, ore 20.30, presso la Casa della Cultura in Atrani. Alla serata, inserita nella 3a edizione di Atrani “Stelle Divine – Festival del Mediterraneo”, interverranno gli autori Vito Pinto, Lorenzo Santoro, Antonella Manzo, Gioacchino Di Martino, Antonio Braca, Secondo Squizzato, Francesco D’Episcopo, Piero Cantarella, Alfonso Bottone, Rosanna Di Giaimo, e i fotografi Antonio Caporaso, Jacopo Naddeo, l’editore Areablu.