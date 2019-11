23 novembre: Capri – Val di Sole, vent’anni di gemellaggio sotto le luci di Natale!

Torna, anche quest’anno, nell’accogliente Piazza Umberto 1° di Capri, nota soprattutto come “la Piazzetta”, il consueto incontro tra le istituzioni dell’isola azzurra e la comunità trentina, per rinnovare, come avviene ormai da 20 anni, il profondo rapporto di stima ed amicizia che li unisce. Lo storico gemellaggio vedrà coinvolti anche i ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Capri “Ipseoa Axel Munthe” che accoglieranno i loro colleghi del Centro Enaip di Ossana per collaborare insieme nella preparazione di un menù di mare, a base di pesce, per il pranzo ed un altro tipicamente trentino, fatto di polenta, crauti e luganeghe per la cena. In serata, dopo la Santa Messa e lo scambio istituzionale di regali, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale sotto la neve artificiale che ufficializzerà l’inizio delle festività natalizie! Non mancherà l’allegria del Gruppo Folkloristico Bella Capri che tra una tarantella ed un ballo sudtirolese allieteranno la serata caprese!