17 novembre: Giornata mondiale della prematurità 2019, monumenti e ospedali si illuminano di viola!

Oggi, 17 novembre, si celebra la Giornata Mondiale del Neonato Prematuro. E’ l’occasione per richiamare l’attenzione sul tema della prematurità e sensibilizzare sulle problematiche che i piccoli nati pretermine e i loro genitori, devono affrontare durante il difficile percorso di sopravvivenza e di crescita.

I neonati pretermine sono quelli che vengono al mondo prima della 37esima settimana di età gestazionale e rappresentano una grande sfida per la neonatologia e per la società. Un bambino su 10, infatti, nasce prima del termine e uno su 100 viene alla luce prima dei 7 mesi di gravidanza.

Per l’occasione, in aggiunta alle tantissime iniziative realizzate dalle Terapie Intensive Neonatali di tutta Italia, la SIN, insieme a Vivere Onlus-Coordinamento Nazionale delle Associazioni per La Neonatologia, come lo scorso anno, ha fatto richiesta ai comuni di tutta Italia di illuminare un monumento rappresentativo della città con il colore viola e più di 70 Comuni hanno già aderito, per l’illuminazione di oltre 80 location, tra monumenti ed ospedali!