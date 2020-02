Il 12 marzo il duo Tempers al Max Club Live di Salerno

Il prossimo 12 marzo, il Max Club Live di Salerno ospiterà il duo di New York composto da Jasmine Golestaneh e Eddie Cooper “Tempers”.

L’elettronica oscura e ghiacciata del duo si unisce a sonorità più dance floor con ritmi ballabili e un accenno di sensibilità pop romantica imprigionata in un paesaggio sonoro industriale, quasi gotico.

I loro singoli precedenti, “Eyes Wide Wider” b / n “Hell Hotline” prodotto da Damian Taylor (Bjork), “Strange Harvest” e “Killing for Company” (copertina di Swans) hanno ricevuto una copertura in tutti i blog degli Stati Uniti e del Regno Unito, tra cui Pitchfork, The Fader, Noisey, V Magazine.

Il loro album di debutto “Services” è stato pubblicato nell’ottobre 2015 e il loro EP “Fundamental Fantasy” è stato pubblicato tramite The Vinyl Factory nel febbraio 2017.

A novembre 2018, Tempers ha rilasciato JUNKSPACE, feat. Rem Koolhaas su BMG. Un concept album unico basato sull’innovativo saggio dell’architetto visionario REM KOOLHAAS sull’architettura del consumismo. Nel seguente tour UE / Regno Unito fanno sold out a Londra, Berlino e Varsavia.

Per il loro terzo album “Private Life”, i Tempers hanno trovato una nuova casa alla DAIS Records. L’album è stato pubblicato il 25 ottobre 2019.

Il Max Club è un locale facilmente raggiungibile via autostrada: uscita Zona Industriale, direzione Pontecagnano (Salerno).

E’ situato in Via delle Calabrie 40 ed è dotato di ampio parcheggio gratuito, sala fumatori all’aperto ed offre la possibilità di cenare su prenotazione.

Per prenotazioni: 349 651 0843