Il 12 luglio a Maiori omaggio alla Grand’Italia dei Mondiali di calcio da Mexico ’70 a Berlino 2006, le “Notti magiche” di Pietro Nardiello e un viaggio nell’anima di Napoli

La XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo rende omaggio, nell’ambito della kermesse culturale, ai Mondiali di calcio in Russia attraverso la “grande” storia della Nazionale italiana. E così Giovedì 12 Luglio nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo a Maiori, alle ore 20.30, rivivremo le emozioni più intense e suggestive: dal 4 a 3 di Mexico ’70 ai “Campioni del Mondo” di Madrid 1982 e Berlino 2006, dalle “Notti magiche” di Italia ’90 alla sfortunata finale di “rigore” di USA 1994.

Nel corso della serata, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea, Alfonso Bottone, direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it, si intratterrà con Pietro Nardiello, curatore dell’antologia “Notti magiche” (Graus). Il libro contiene storie inedite che, rievocando le atmosfere, gli eventi e i fatti di cronaca legati ai mondiali, celebrano l’incanto del gioco più bello del mondo. Un occhio “attento” e un cuore grande nelle emozioni di fango e sudore che hanno unito generazioni di tifosi, racconti che fanno provare ancora una volta la magìa di notti e di sogni che rappresentano l’elisir di lunga vita per coloro che amano questa disciplina. Un libro che si fregia della prefazione di Darwin Pastorin e che contiene un’intervista esclusiva a Josè Altafini.

A seguire la XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo chiude gli appuntamenti con i “Salotti letterari” con gli autori in concorso per il Premio costadamalfilibri, maiolica realizzata dal maestro ceramista vietrese Nicola Campanile, e le due sezioni “GialloNoir” e “Antologie”, premiate con opere della pittrice salernitana Ida Mainenti, presentando ”Diamante. Viaggio nell’anima di Napoli” (Alessandro Polidoro), antologia scritta a più mani e curata da Pietro Nardiello. Napoli e la musica, la musica e Napoli. Un connubio che si fonde in parole, sguardi, storie, affanni, pietre, immagini. “Diamante” è ispirato alla canzone scritta da Francesco de Gregori, cantata da Zucchero e dedicata a sua nonna. I dodici autori dell’Antologia hanno avuto la capacità di trovare un unico filo conduttore agli altrettanti racconti che propongono: Napoli, una città complessa, articolata, unica ed inimitabile. Le storie si snodano attorno a questo “pezzo” di mondo in grado di sedurti ed abbandonarti allo stesso momento; una città sventrata, che si vende facilmente ma di cui non ne puoi fare a meno, che la si può vivere in basso, sotto, sopra e in cielo. Qualcosa in grado di “caricarti” mille pulsioni ogni nanosecondo. I personaggi sono segnati da una dolce melanconia, sono in grado di vivere ma anche di sopravvivere. Devono fare quotidianamente i conti con una realtà urbana che ti prende totalmente e ti può annullare in un attimo. Un libro che scende nelle viscere dei personaggi e della città in un tutt’uno; è crudo e non scontato, stampa in faccia al lettore drammi personali e violenza urbana perpetuata ai danni dei più deboli. Non omette un contesto ambientale fatto di classi sociali differenti (plebe e borghesia) e di luoghi che marciano a diverse velocità (centro e periferia).

Con il patrocinio del Comune di Maiori.

Maggiori informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it