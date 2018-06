Il 12 giugno a Minori alla XII edizione di ..incostieraamalfitana.it “La notte che ci viene incontro” di Claudio Grattacaso e “Ritrovarsi” di Raffaele Messina

La XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo prosegue gli appuntamenti con i “Salotti letterari” con gli autori in concorso per il Premio costadamalfilibri, maiolica realizzata dal maestro ceramista vietrese Nicola Campanile, e le due sezioni “GialloNoir” e “Antologie”, opere realizzate dalla pittrice salernitana Ida Mainenti.

E così Martedì 12 Giugno la kermesse culturale, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea, fa tappa a Minori. Alle ore 20.00, infatti, sul Lido Ambrogio’s ospiti saranno Claudio Grattacaso con “La notte che ci viene incontro” (Manni) e Raffaele Messina con “Ritrovarsi” (Guida).

In “La notte che ci viene incontro” di Claudio Grattacaso il Presidente è un potente uomo d’affari, e sono affari poco limpidi; ha una moglie che nella loro villa cafona passa il tempo a curare il roseto, e una figlia venticinquenne dedita all’alcol e alle feste, con una grande tristezza dentro. A osservare dalla prima fila lo spettacolo c’è Raffaele, l’autista del Presidente: lasciato dalla fidanzata di una vita, con la madre in demenza senile che riempie il frigorifero di pietre e il forno di bollette tagliuzzate in mille pezzi, e la sorella che vive negli Stati Uniti ma sarebbe lontana comunque. È un uomo profondamente solo, sogna di andare a vivere nella casa di campagna dell’infanzia, la sua unica gioia è nei cannoli del bar di Guendalina. Ma non è ancora completamente anestetizzato e assuefatto allo spettacolo cui assiste, e in cui ogni tanto recita.

“Ritrovarsi” di Raffaele Messina è la storia di Francesco e del suo amore. Il primo, quello che non si scorda. E, sullo sfondo, Napoli nella Seconda guerra mondiale; l’epopea di una città prima illusa, poi piegata e umiliata. Una città straordinaria, che nel dolore trova la forza del riscatto.

La serata, con il patrocinio del Comune di Minori, e in collaborazione con la Pro Loco di Minori, è affidata alle cure del direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone.

Maggiori informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it