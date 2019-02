11 febbraio: Giornata mondiale del malato a Cava de’ Tirreni

Fu papa Giovanni Paolo II° Ad istituire LA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO, QUALE RICORREBNZA DELLA CHIESA CATTOLICA

A partire dall’11 febbraio la memoria liturgica della Madonna di Lourdes ha assunto anche il carattere di”momento speciale di preghiera e di condivisione, di offerta alla sofferenza”

La festa della Vergine di Lourdes è stata scelta perchè molti hanno testimoniato di essere guariti per intercessione della Beata Vergine.

Nel 2013 papa Bendetto XVI° ha annunciato le sue dimissioni nel corso di questo giorno di festa ed ha citato la sua salute in declino come ragione del suo gesto..

A Cava dei Tirreni- Piccola Lourdes, santa Messa con gli ammalati dalle 15.30 alle 16.30

Ospedale di Cava: santa Messa per la giornata del malato dalle 11 alle 12