Il 1 Agosto a Conca dei Marini le metafore di “Sfogliate, sfogliatelle ed altri racconti” di 27 autori napoletani e gli aneddoti tra i fornelli di Due amici e una padella

Mercoledì 1 Agosto l’edizione 2018 del Santarosa Conca Festival e la XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo presentano, alle ore 21.00, presso la Cappella dell’Immacolata Concezione in piazza dell’Olmo, “Sfogliate, sfogliatelle ed altri racconti”, antologia firmata da 27 autori per la Compagnia dei Trovatori, con la prefazione di Piero Antonio

Toma. C’è differenza tra una sfogliata e una sfogliatella? È vero che l’hanno inventata per prime alcune suore a Conca dei Marini? Ne sapeva qualcosa Tito Petronio Arbitro? Quando è entrata in

scena la ricotta? Quante metafore può produrre una sfogliata? Le risposte a queste domande in “Sfogliate, sfogliatelle e altri racconti”. Autrici e autori raccontano la città partenopea attraverso

metafore, più o meno dolci, e fatti, più o meno napoletani. Ne parla con due degli autori, Raffaele Messina e Michele Serio, il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone che, successivamente, con Giovanna Santucci e Alfredo Di Domenico, si intratterrà su racconti e aneddoti tra i fornelli di Due amici e una padella, innamorati della cucina e pronti a raggiungere qualsiasi meta, sia per una cena a domicilio, piuttosto che per una prima colazione, un’ aperiCena sulla spiaggia, una passeggiata al lago o in montagna. Da questo connubio nascono anche le sfogliatelle che, al termine della serata, lo chef Di Domenico preparerà e l’Idea maker Santucci racconterà.