Per il terzo anno consecutivo ripartono i corsi di musica all’Istituto Comprensivo Sorrento.

Si potrΓ scegliere tra i seguenti strumenti:

π’„π’‰π’Šπ’•π’‚π’“π’“π’‚ – 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐 – π’ƒπ’‚π’•π’•π’†π’“π’Šπ’‚ – π’‘π’Šπ’‚π’π’π’‡π’π’“π’•π’†

Le lezioni saranno collettive in gruppi di 3/4 allievi e si terranno il giovedì dalle 16 in poi.

Per informazioni e iscrizioni:

πŸ“ž 3382895478

βœ‰οΈ amcmagicmelody@gmail.com