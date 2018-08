Volantino Penny Market, prezzi leggeri in estate

L’estate di Penny Market non è mai stata così conveniente. Da giovedì 2 a mercoledì 8 agosto in tutti i punti vendita della nota catena di supermercati è possibile trovare un vasto assortimento di prodotti scontati.

Come scopriamo sfogliando il nuovo volantino Penny Market, tutte le promozioni sono da cogliere al volo per riempire il proprio carrello di qualità, freschi di stagione e facendo il pieno di risparmio

Per tutta la durata dell’offerta, “basta un penny” per acquistare articoli di vario genere, a cominciare da “I fantastici 5”, quindi: Mini Anguria Senza Semi a 0,55 euro al kg; Pomodoro Ciliegino a 0,88; Mozzarella Santa Lucia – conf. da 3 pz a 1.44 invece di 2,80 euro (50% di sconto); Sovracosce di pollo a 2,99 euro al kg invece di 4,29 (30% di sconto); Filetti di Tonno in olio d’oliva a 2,99 euro invece di 4,65 euro (35% sconto).

E per le tue ricette estive da servire ad amici e familiari nel giardino di casa, il volantino Penny Market propone: Prosciutto Crudo Snello Rovagnati a fette – 70 gr a 1,99 euro; Petto di Pollo al forno a fette – 140 gr a 1,69 euro invece di 2,09 euro; Bresaola a fette – 100 gr a 1,99 euro a 2,89 euro (31% di sconto); Wurstel Wudy Aia Classico Snack – 100 gr a 0,59 euro invece di 0,79 euro (25% di sconto): Insalata di mare – 1 kg a 5,79 euro invece di 7,49 euro (22% di sconto).

E poi Insalatissime Rio Mare – messicana e tonno, delizia di mais e tonno a 1,99 euro invece di 2,69 euro (26% di sconto); Olive Verdi Denocciolate a 1,19 euro invece di 1,59 euro (25% di sconto); Bel Paese a fette – 120 gr a 1,35 euro invece di 1,69 euro (20% di sconto); Robiolino senza lattosio – conf. da 2 pezzi a 0,95 euro invece di 1,19 euro (20% di sconto); Pesto alla genovese a 0,99 euro invece di 1,29 euro (23% di sconto).

Nel nuovo volantino Penny Market si trovano prezzi interessanti anche sui gelati. Tra gli altri: Rios Torta Gelato alla Vaniglia – 274 gr a 0,95 euro invece di 1,19 euro (20% di sconto); Coppa del Nonno – conf. da 50 chicchi 229 g a 1,49 euro; Discotto, biscotto con gelato alla panna e gocce di cioccolato – conf. da 4 pz 340 gr a 1,59 euro invece di 1,99 euro (20% di sconto); Gelatini al latte – conf. da 8 pz a 0,99 euro invece di 1,49 euro (33% di sconto). Il gelato del mese= Il Magnum Mini Algida – conf. da 8 pz 300 gr a soli 2,99 euro.

I prezzi Penny si trovano anche nel reparto macelleria, quindi Salsiccia Zampina – 450 gr a 2,49 euro invece di 3,99 euro; Macinato Bovino Adulto – 400 gr a 2,49 euro invece di 2,99 euro; Petto di Pollo a fette a 6,49 euro al kg invece di 8,99 euro (sconto del 27%); Nuggets di pollo e tacchino – 430 gr a 1,79 euro invece di 2,15 euro.

Nel volantino Penny Market, si scoprono sconti da cogliere al volo anche sui prodotti ortofrutticoli, ad esempio: Pesche Tabacchiere a 0,99; Albicocche a 1,69 euro; Cetrioli a 0,88 euro; Insalata Gran Poker a 0,99 euro.

Da giovedì 2 a mercoledì 8 agosto con un penny potete fare il pieno anche per la dispensa. Tra i prodotti in promozione troviamo infatti: Simmenthal a 1,49 euro; Sugo al Basilico a 0,79 euro; Pasta di Gragnano a 0,59 euro; Riso Ribe a 1,69 euro; Tuc al Bacono a 0,99 euro; Cereali Kellogg’s Special K a 1,59 euro; Kinder Brioss a 1,99 euro.

Ma gli sconti PennyMarket non finiscono qui: scoprili tutti nel volantino Volantino Penny Market – Prezzi Penny e…state tranquilli!