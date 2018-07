Vini Zonin, a Positano la prima tappa del “Prosecco Summer Tour”

Arrivano a Positano, in una location d’eccezione, i vini Zonin. La nota cantina italiana ha scelto il paese campano per inaugurare il suo ‘Prosecco Summer Tour’, una serie di eventi a tema enologico lungo tutta la Penisola, organizzati per dare ad appassionati e semplici curiosi l’occasione di gustare al meglio un prodotto-icona del Made in Italy, una bottiglia che ha saputo imporsi come vero e proprio simbolo del momento dell’aperitivo.

Zonin vini presso ‘L’Incanto’, una serata a Positano all’insegna del Prosecco

La prima tappa del Prosecco Summer Tour avrà luogo il 21 Luglio presso il rinomato stabilimento sul lido ‘L’Incanto’, uno dei fulcri principali della vita notturna di Positano. L’organizzazione prevede un party a tema in spiaggia, divertente e rilassato, con aperitivo serale e, a seguire, un contest instagram che premierà le foto migliori con l’hashtag #liveyourmoment sul popolare social network. In palio una bicicletta teal, il colore ufficiale di Zonin: il dress code prevede infatti abito teal per l’aperitivo, coreaografia, flyer e gadget a tema.

L’allestimento include una ‘Secret Room’, una stanza illuminata con lampade UV che consentono di leggere i messaggi segreti che possono essere scritti con inchiostro invisibile sulle sagome dei vini Zonin distribuite dagli organizzatori, la coreografia perfetta per scattare un selfie ricordo della serata. L’idea è quella di una serata coinvolgente e alternativa sul bellissimo lido di Positano, un aperitivo divertente e social.

Il Prosecco Summer Tour inaugura a Positano una serie di serate finalizzate a offrire al pubblico l’occasione migliore per gustare il vino di Zonin. La nota cantina ha infatti lavorato sul restyling e sulla presentazione del suo prodotto, facendo uso dei canali social senza sottovalutare i classici eventi di presentazione della bottiglia, né gli importanti meeting di enologia.

Una strategia implementata sia in Italia che all’estero, vista la grande attenzione che il brand ha rivolto ai mercati globali, riuscendo a promuovere il suo vino come vero e proprio sinonimo del Prosecco italiano di qualità. Da tempo, infatti, l’azienda è alla ricerca di azionisti per reperire capitale da investire oltreoceano, un’occasione che secondo gli ultimi rumors pare non sia sfuggita al gruppo 21Asi, joint venture tra il fondo Aberdeen e Alessandro Benetton. Le nuove risorse potrebbero confermare il trend dell’internazionalizzazione di Zonin vini, già impegnato oltreoceano, con collaborazioni con produttori americani e una tenuta in Virginia, nella costa orientale degli Stati Uniti.

In questo contesto, il Prosecco Summer Tour è l’iniziativa che unisce le due frontiere del gruppo Zonin, quella dei canali social e della comunicazione 2.0, con la più classica tradizione dell’aperitivo e del wine bar. Le serate del tour sono indirizzate ad un pubblico esigente e curioso, una fetta di mercato che potrà apprezzare le bollicine della cantina partecipando ad un evento ospitato dai locali più eleganti d’Italia, come ‘L’Incanto’ di Positano. Un’occasione interessante per gli amanti del vino, ma anche per chi vuole semplicemente divertirsi gustando un calice di buon Prosecco.