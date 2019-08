Vi presentiamo Pocket STCW, la prima applicazione dedicata ai marittimi

Ecco Pocket STCW, un applicazione dedicata ai marittimi creata da un marittimo!

Questa applicazione, ha origini sorrentine. Proprio così: il suo ideatore è un ragazzo di Piano di Sorrento, ex studente dell’istituto nautico Nino Bixio, che, dopo anni di navigazioni ha deciso di aiutare tutti coloro, che come lui, hanno mille carte e tante scadenze a cui pensare prima di imbarcarsi.

Stiamo parlando di Emanuele Ercolano, che, con la sua idea, ha coniugato comodità ed utilità, ideando questa nuova applicazione per smartphone.

Il giovane carottese, è stato aiutato dall’azienda dell’imprenditore ed artista salernitano Valentino Annunziata nella fase di sviluppo dell’applicazione.

Pocket STCW permette ai marittimi di avere letteralmente i propri certificati in tasca. Permette agli utenti di caricare, salvare i propri certificati STCW dando loro la possibilità di condividerli ed aggiornali di volta in volta.

A volte i certificati, i documenti e tanto altro, occupano spazio e dimenticarsene qualcuno è un bel problema. Con quest’applicazione oltre a poterne avere decine e decine a portata di mano, c’è la possibilità di ricevere notifiche ogni volta che uno di questi è in scadenza. Inoltre c’è la possibilità di girarlo e condividerlo anche in formato pdf sui social o via mail agli altri utenti.

Una delle novità più interessanti di quest’app è l’inserimento delle date dei periodi di navigazione , dove il marittimo potrà salvare date di imbarco e sbarco e successivamente generare un resoconto con il totale dei giorni di navigazione .

Gli strumenti digitali oramai hanno preso il sopravvento e ci aiutano nella vita quotidiana a svolgere tantissime attività. Per i certificati STCW, (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) non esistevano app in grado di aiutare i marittimi a tenere sotto controllo i loro certificati, aggiornarli, conoscere le scadenze ed essere avvisati.

Gli store di Google ed Apple sono pieni di app, e Pocket STCW, punta ad essere un’app utile e comoda.

Pocket STCW è disponibile negli store di Apple e Android.