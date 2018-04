Vacanze in Sardegna? DAL 29 APRILE FINO AL 5 MAGGIO con Traghettilines eccezionale sconto del 10%

Una incredibile offerta per un posto unico e straordinario come la Sardegna . Traghettilines offre la possibilità di poter godere di un fantastico sconto del 10% a chiunque decida di prenotare un viaggio in Sardegna attraverso Amazon Pay.

Come sappiamo, Traghettilines è il sito più famoso di prenotazione dei traghetti, il quale si è affermato fin da subito nel settore, diventando in meno di 2 anni (dal 2007 che è andato online) il sito leader sul mercato italiano della biglietteria marittima, posizione che ricopre tutt’oggi.

In oltre 10 anni di attività nel settore della biglietteria marittima, Traghettilines è stato costantemente arricchito di linee e compagnie marittime in modo da garantire al viaggiatore una copertura capillare delle rotte del Mediterraneo ed è stato tecnologicamente migliorato ed innovato per rispondere alle più disparate casistiche, esigenze e novità che il mercato richiede.

E in quest’ottica risiede la fantastica offerta promozionale di cui vi stiamo parlando. Dal 29 aprile al 5 maggio, chi acquisterà un biglietto da o per la Sardegna su www.traghettilines.it pagando tramite Amazon Pay, riceverà uno sconto del 10%. I biglietti potranno interessare partenze in tutti i periodi dell’anno, su tutte le rotte.

In questo modo si tende ad incentivare fortemente il turismo verso una isola splendida, la più grande del Mediterraneo dopo la Sicilia, ricca di montagne, boschi, pianure, territori in gran parte disabitati, corsi d’acqua, coste rocciose e lunghe spiagge sabbiose, che ha affascinato tanti viaggiatori e scrittori di tutto il mondo. Non solo la Sardegna ha fra i mari più belli d’ Europa e anche una straordinaria storia.

Proprio Traghettilines è il primo sito e-commerce di prenotazioni marittime ad offrire la soluzione di pagamento Amazon Pay, un servizio che permette di effettuare acquisti online pagando con il proprio account Amazon. Ciò significa che è possibile acquistare beni o servizi da siti esterni ad Amazon e pagarli con l’account dello store più famoso del mondo importando dati della carta di credito e indirizzo di spedizione da quest’ultimo.

Cosa aspettate? Prenotate subito per una vacanza unica ed indimenticabile.