Vacanze 2019, ecco le mete preferite degli italiani

L’estate entra sempre di più nel vivo e tanti italiani già hanno scelto la propria meta per le vacanze. Diversi siti hanno deciso di stilare una interessante classifica delle destinazioni preferite dagli italiani in questa calda estate del 2019.

Come accaduto negli ultimi due anni, New York, Ibiza, Lisbona, Atene e Dublino risultano essere ancora una volta le mete preferite. Si conferma, poi, ancora una volta l’isola greca di Skiathos. Ancora conferme per mete come Santorini, Rodi, sempre in Grecia, e Maiorca e Minorca, in Spagna. In tantissimi hanno scelto anche mete “sacrificando” il mare: Londra, su tutte. Tra le mete italiane, invece, figurano l’isola d’Elba, ancora una volta regina, e Rimini e Riccione. Ischia, Vieste e Villasimius non sono da meno.

Quello che appare evidente, leggendo le varie statistiche, è che le vacanze italiane saranno sicuramente più lunghe, ma anche più costose. Si parla di un italiano su 3 che ha dedicato un budget superiore per le vacanze rispetto al 2018. Per il 29% circa si tratta di costi per raggiungere la destinazione, mentre un 30% circa di aumento è scaturito dall’alloggio. Aumenta, però, la durata: per il 26% circa degli italiani le vacanze saranno più lunghe rispetto al 2018.

