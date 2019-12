Vacanza sulla neve con i bambini: località e strutture più consigliate

Nel periodo invernale, organizzare una settimana bianca con tutta la famiglia può rivelarsi una bellissima idea perché i bambini vanno matti per la neve. Un’esperienza di questo tipo quindi può essere davvero entusiasmante per i più piccoli, ma non è certo da meno per i genitori. La montagna in inverno si trasforma in un luogo magico e ricco di suggestioni, permette di staccare la spina e rigenerarsi, vivendo delle giornate a contatto con la natura. Dopo un pomeriggio sugli sci però non c’è niente di meglio di una bella pausa relax al centro benessere, quindi vi consigliamo di scegliere una struttura che ne sia dotata. Fa una grande differenza, ve lo assicuriamo!

Non sapete dove organizzare una settimana bianca con tutta la famiglia in montagna? Oggi vediamo quali sono le località più consigliate dagli stessi viaggiatori: le più belle anche per i bambini, che possono divertirsi in strutture dedicate a loro.

Andalo: la località family del Trentino

La località più consigliata in assoluto per trascorrere una vacanza sulla neve con i bambini è sicuramente Andalo, in provincia di Trento. Si tratta infatti di un paese che sembra costruito a misura di bambino e che è in grado di offrire moltissime attività dedicate proprio ai più piccoli. La Skiarea Paganella, con i suoi 50 km di piste da sci innevate di varie difficoltà è perfetta sia per chi cerca il massimo del divertimento che per chi intende sperimentare per la prima volta l’ebrezza di questo meraviglioso sport.

In moltissimi consigliano di organizzare una settimana bianca in Trentino presso il family hotel Astoria di Andalo, perché questa struttura è perfetta per una vacanza con i bambini. L’albergo infatti offre animazione, camere familiari, menù dedicati, aree relax con centro benessere per i genitori ma anche piscine con scivoli per il divertimento dei più piccoli. L’hotel si trova vicinissimo agli impianti di risalita e mette a disposizione dei propri ospiti un servizio di navetta gratuita per raggiungere le piste da sci senza problemi.

Andalo è senza dubbio la località migliore di tutte per una settimana bianca con tutta la famiglia!

Sappada e Nevelandia: per il divertimento dei bambini

Un’altra località che vale la pena prendere in considerazione, specialmente per il divertimento dei bambini, è Sappada. Questo paese è incastonato nelle Dolomiti bellunesi e la sua attrazione principale è Nevelandia: un parco giochi sulla neve in cui tutta la famiglia può trascorrere giornate indimenticabili! Questo luogo magico in cui il divertimento è garantito si trova a pochi passi dal centro del paese ed è ricco di attività che ai più piccoli piacciono sempre moltissimo. Dalle discese con i gommoni alla pista di bob e slittini, dal circuito delle motoslitte al trenino, a Nevelandia è davvero impossibile annoiarsi!

Sappada è una località turistica molto gettonata, sia nel periodo estivo che in quello invernale, quindi se avete intenzione di andare da queste parti vi conviene prenotare con un certo anticipo. Le strutture sono qualitativamente inferiori rispetto a quelle di Andalo, ma ce ne sono alcune che comunque riescono ad offrire dei servizi interessanti per la famiglia.