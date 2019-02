Vacanza con i bambini: destinazione Salento, Torre dell’Orso

Quando si hanno dei bambini e arriva il momento di organizzare le vacanze, bisogna pensare a moltissime cose e dettagli. Una località infatti, non vale l’altra perché bisogna scegliere un luogo che sia non troppo lontano, a misura di bambino, con acque sicure, un bagnasciuga ampio e regolare, una spiaggia raggiungibile facilmente e magari dotata di tutti i servizi necessari. Il Salento è una meta ideale in questo senso perché consente ai piccoli di avere un ambiente adatto a loro e ai grandi di non rinunciare alla spiaggia caraibica che sognano.

Le spiagge del Salento sono tutte caratterizzate da acque cristalline, perfette per una vacanza rilassante in famiglia. Per godersi un mare tranquillo l’ideale è recarsi sulle spiagge della costa Adriatica, come Torre dell’Orso, Otranto, Sant’Andrea, baciate dalla leggera brezza dello scirocco che consente di avere un clima piacevole. Per godersi le vacanze con i bambini, in moltissimi scelgono di andare a Torre dell’Orso. Trattandosi tuttavia di una meta molto ambita, forse la più ambita del Salento, è bene prenotare un alloggio con anticipo.

Torre dell’Orso: perché sceglierla?

È conveniente : gli appartamenti Torre dell’Orso

: gli È tranquilla : la località è fuori dal caos, ma abbastanza animata per divertirsi a ogni ora del giorno.

: la località è fuori dal caos, ma abbastanza animata per divertirsi a ogni ora del giorno. Costo della vita basso : supermercati, ristoranti, bar, servizi sono molto convenienti e questo consente di godersi a pieno la vacanza, concedendosi anche qualche sfizio extra.

: supermercati, ristoranti, bar, servizi sono molto convenienti e questo consente di godersi a pieno la vacanza, concedendosi anche qualche sfizio extra. Strategica : Torre dell’Orso si trova vicina ad Otranto, altro posto assolutamente da vedere, ed è ben collegata al resto del Salento. Essa, quindi, costituisce un ottimo punto di appoggio per visitare la penisola.

: Torre dell’Orso si trova vicina ad Otranto, altro posto assolutamente da vedere, ed è ben collegata al resto del Salento. Essa, quindi, costituisce un ottimo punto di appoggio per visitare la penisola. Spiaggia a misura di bambino: come vedremo tra un attimo, la spiaggia è perfetta per chi ha dei bambini con sé e nei mesi estivi c’è anche un servizio di animazione per i piccoli che può rendere la vacanza ancora più bella per essi e più rilassante per mamma e papà.

Una spiaggia per i bambini

Il lido di Torre dell’Orso è speciale per i piccoli turisti e per questo ci sono sempre tante famiglie qui. Le acque cristalline degradano dolcemente così da essere sicure, anche se ovviamente ci vuole sempre lo sguardo vigile dei genitori come in qualunque altro lido. Il litorale è ben attrezzato di servizi per rendere la vacanza rilassante e perfetta e la sua ampiezza consente di mettere a disposizione dei bambini tanto spazio per giocare.

Ai lati della spiaggia ci sono due scogliere, che delimitano lo spazio a mezzaluna e riparano dal vento. Alle spalle della spiaggia, accanto alle basse dune, c’è una bella pineta dove trovare un po’ di refrigerio per riposare o fare qualche passeggiata, anche con i passeggini.

Per spezzare il soggiorno in spiaggia è possibile andare anche con i bambini a visitare i caratteristici paesini nei dintorni, le grotte, le torri di guardia e le numerose tracce del passato di cui il Salento è ricco. Nei periodi di maggior affluenza turistica si consiglia di recarsi in spiaggia non troppo tardi per riuscire a parcheggiare l’auto e per trovare un posto strategico in spiaggia.