Uno sguardo da vicino a Investing Napoli 2019

Lo scorso 29 marzo, il Terminal Napoli Spa – Molo Angioino Stazione Marittima ha fatto da cornice a “Investing Napoli 2019”. Si tratta del principale evento didattico gratuito a livello mondiale dedicato all’affascinante mondo della finanza e del trading .

L’evento Investing, giunto alla sua nona edizione – cinque a Napoli, e quattro a Roma nei mesi autunnali – viene organizzato da SoS Trader con il proposito di creare spazi di dialogo e riflessione con i leader indiscussi del settore e fornire ai partecipanti idee d’investimento e spunti operativi su temi quali azioni, obbligazioni, commodities, criptovalute, valute, certificates e ETF. Nel corso della giornata, 50 tra professori, professionisti, giornalisti e traders provenienti da ogni parte d’Italia si sono alternati sui palcoscenici messi a disposizione nelle cinque ampie sale didattiche Trading, Investing, Educational, Educational 2 e Primi Passi, proponendo al pubblico un programma variegato comprendente un totale di 29 workshops.

Quest’edizione si è distinta dalle precedenti per l’enfasi nella divulgazione dei temi caldi riguardanti la finanza operativa, servendosi di quattro linee che si adattano alle esigenze di imprenditori tanto esperti quanto alle prime armi. Si va dalle conferenze dirette ai piccoli risparmiatori desiderosi di comprendere la terminologia finanziaria basica, fino ai professionisti del settore – che hanno avuto l’opportunità di assistere a operazioni in RealTime e RealMoney di sei traders moderati da Giuseppe di Vittorio –, passando per gli investitori desiderosi di apprendere le tecniche adeguate per muoversi con destrezza sui mercati e così individuare le opportunità più vantaggiose.

Tra gli appuntamenti più attesi di quest’edizione, risalta la tavola rotonda “Bitcoin e criptovalute: un anno dopo” che, moderata dal Professor Santorsola dell’Università Parthenope locale e tenutasi alle 12.00 in sala Investing, si è proposta di fare il punto della situazione sulle criptovalute negli ultimi 15 mesi, attraverso i preziosi interventi di tre speaker d’eccezione: Federico Izzi, Guido Gennaccari – fondatore di TradingRoomRoma – e Luigi Maisto – CEO & Co-Founder di CoinShare. L’incontro si è rivelato una preziosa occasione per i presenti per verificare le eventuali opportunità di compravendita di monete virtuali dopo la loro recente fase di ribasso dell’80-90%, nonché approfondire le prospettive del mondo crypto e blockchain per il prossimo futuro.

I segreti del mondo del trading sono invece stati resi accessibili nell’omonima sala, con le conferenze “Spunti operativi dal mercato” – centrate sulle tecniche d’ingresso e di gestione delle posizioni in portafoglio –, “Aspettando Wall Street” – sull’analisi dei dati Macro e l’apertura dei mercati statunitensi – e “Live trading” – uno spazio dedicato all’analisi delle opportunità fornite dall’asta d’apertura dei mercati europei e lo studio dei titoli più forti e deboli del momento. In chiusura di giornata, poi, la conferenza “Le strategie operative dei trader” si è rivelata un prezioso spazio di dialogo e confronto orientato a risolvere i numerosi dubbi e curiosità del pubblico sull’argomento.

In campo educativo, inoltre, si è lasciata la parola a esperti come Riccardo Designori, Stefano Fanton e Ugo Perricone, che hanno illustrato la possibilità di ottenere rendimenti periodici e minusvalenze facendo ricorso ai certificati d’investimento nei portafogli e l’introduzione di tecniche avanzate di gestione del portafoglio con certificates accreditati EFA, EFP, EIP e FC da parte di Pierpaolo Scandurra. Marco Martone, trainer di programmazione neurolinguistica e coach professionista, ha poi messo in risalto l’importanza che la capacità di gestione delle emozioni assume al momento di realizzare qualsiasi tipo d’investimento.

La Sala Primi Passi, invece, ha fatto da palcoscenico agli interventi di esperti del settore quali Giancarlo dell’Aglio – che ha illustrato come investire sulle commodities facendo trading sulle opzioni sulle materie prime – e l’organizzatore degli eventi Investing Pietro di Lorenzo che, con il suo seminario sulle tecniche di trading intraday, ha svelato come è possibile guadagnare dedicando solo un’ora giornaliera a questa attività. Particolarmente amata è stata poi la presentazione di Patrizia Oliva sulle opportunità di trasformare il classico trading prima in finanza innovativa e poi in finanza sostenibile, per investire e generare redditività riducendo al minimo l’impatto negativo sulle risorse del pianeta.