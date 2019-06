Trova l’immobile giusto per vivere a Venezia

Venezia non è per tutti, ma è un luogo che affascina moltissimi, tanto che a molti piacerebbe trasferirsi nella città della Serenissima. L’agenzia immobiliare Venezia ti aiuta a cercare la tua casa ideale a Venezia.

Ma perché alcune persone decidono di trasferirsi e abitare stabilmente a Venezia? È una città scomoda per alcuni, è difficile orientarsi tra i suoi vicoli e c’è anche il problema dell’acqua alta. Se questi possono essere considerati punti a sfavore, ce en son tantissimi altri invece a favore, come l’ospitalità e la simpatica dei veneziani, l’assenza di automobili e traffico, una ricca proposta culturale e un vita sociale molto frizzante.

Ospitalità e cordialità

Quello che ti conquista a Venezia è la cordialità e la simpatia dei veneziani con la loro tipica parlata. Riconosci subito i veneziani doc dal loro dialetto molto sonoro e divertente con le vocali aperte. Ovunque metti piede, verrai accolto con un sorriso! Prova ad andare al bar, in libreria e poi al supermercato: tre su tre luoghi super ospitali che ti mettono il buon umore addosso.

Zero automobili

Chi non è mai stato a Venezia, magari non sa che non ci sono le automobili, zero proprio. È una città completamente pedonale a misura d’uomo: viuzze strette, stradine, cul-de-sac, ponti, gradini e scalini si possono attraversa solo a piedi. In alternativa, puoi prendere il traghetto che ti porta lungo il Canal Grande oppure sulle isole della laguna veneziana.

L’assenza di automobili in una città è sicuramente un punto a favore: zero traffico, nessun rumore di automobili che arriva dalla strada anche di notte e aria meno inquinata. Se hai un’automobile, lasciala sulla terra ferma in uno dei tanti parcheggi a Marghera.

Cultura e musei

L’offerta culturale veneziana è molto ricca grazie a teatri, musei, edifici storici, il carnevale e molto altro ancora. Essendo una città universitaria, ci sono moltissime iniziative organizzate degli studenti aperti a tutti i cittadini e avventori dell’ultimo minuto. Le festività ebraiche sono altrettanto sente grazie alla presenza dello storico ghetto a Cannaregio.

Se sei un artista, Venezia è una città che sicuramente fa per te: lasciati conquistare delle gallerie e dalle botteghe artistiche che trovi soprattutto nel quartiere Dorso Duro ma anche sull’isola di Murano, anche se è più turistica e meno autentica rispetto a un tempo.

I famosissimi “cicchetti”

La vita sociale e la night life veneziana è molto frizzante. Sono presenti moltissimi locali ma anche bar, attivi anche nelle ore giornaliere. Una tendenza che devi assolutamente provare è il cicchetto. Si tratta di una piccola tartina, spesso con pesce freschissimo di laguna, o addirittura una bocconcino fritto da accompagnare a un aperitivo. A Venezia l’aperitivo è così: informale, in piedi, tra un boccone e un calice di vino, sia prima di pranzo che a cena.

Vuoi essere come un vero veneziano? Allora chiedi un spritz con il Select al posto del classico Aperol. È pressoché la stessa cosa, ma si trova solo ed esclusivamentenei bar di Venezia!