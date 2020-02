Trading online opinioni: le esperienze dei traders

Il trading online è un’attività finanziaria di tipo speculativo sui mercati, che permette di ottenere potenziali guadagni a breve termine.

Si tratta, allo stesso tempo, di un’attività per sua natura molto rischiosa quindi, a potenziali guadagni, possono corrispondere potenziali grosse perdite di denaro.

Per questo motivo, le opinioni in merito al trading online sono tante e contrapposte:

da un lato troviamo chi lo pratica regolarmente e con discreto successo, dall’altro c’è chi ha subìto consistenti perdite in poco tempo e pertanto l’ha additato come un’attività illegale o una vera e propria una truffa.

La realtà è chiaramente diversa e se sono sempre di più ogni giorno le persone che scelgono di fare trading, il motivo è che evidentemente non si tratta di un’attività illegale ma semplicemente rischiosa, quindi è indispensabile approcciarsi al settore in maniera opportuna.

Per chiarirsi meglio le idee in merito, è bene approfondire il discorso con i traders che hanno scelto di condividere le loro esperienze con trading online sul web, accertandosi ovviamente che si trattino di recensioni veritiere e attendibili.

Trading online: si guadagna davvero o è una truffa?

Sfatiamo il primo mito che ruota attorno all’argomento: il trading online non è una truffa.

Di per sè, come abbiamo già detto, si tratta di un’attività molto rischiosa ma assolutamente legale e regolamentata da enti di controllo internazionali e territoriali, come l’italiana Consob o la cipriota CySEC.

Essendo, però, un’attività finanziaria dove circolano molti soldi, è inevitabilmente esposta al rischio di truffa da parte di operatori poco etici e trasparenti.

Sono tanti i casi riportati da parte di aspiranti traders che si sono visti azzerare il conto in pochi minuti da broker fittizi.

I malintenzionati sono pronti a colpire gli ignari utenti in qualsiasi momento ma, per evitare di cadere vittima dei loro sporchi giochi, sarà sufficiente adottare alcuni accorgimenti.

Da qui ci leghiamo al secondo mito che ruota attorno al trading: è vero che si guadagnano un sacco di soldi?

La risposta in questo caso non è semplice né scontata, ma di certo possiamo affermare che i soldi facili non esistono né con il trading né con qualsiasi altra attività finanziaria.

Per tale motivo, è bene diffidare dai quanti promettono guadagni facili, cifre esorbitanti in pochissimo tempo e senza il minimo sforzo.

Arrivare a guadagnare importanti somme, in realtà, è davvero possibile ma solo attraverso studio, dedizione, tanta pratica e alte competenze.

Opinioni trading online: come evitare le truffe

I traders più esperti e chiunque abbia a che fare con gli investimenti online hanno diffuso consigli e accorgimenti che dovrebbero adottare quanti si approcciano al trading per le prime volte, al fine di evitare di cadere vittima di truffe e raggiri di vario genere.

Vediamo di seguito quali sono i più importanti:

Accertarsi che la piattaforma sia autorizzata.

La Consob e gli altri organismi di controllo agiscono per la tutela di tutti gli investitori, quindi è bene accertarsi che il broker scelto disponga delle licenze che lo autorizzano ad operare sul territorio.

Diffidare da chi promettere guadagni facili.

Come abbiamo già detto, i soldi facili non esistono e chiunque promette profitti incredibili senza sforzo cela senza dubbio un’attività illecita e di truffa assicurata.

Studiare prima di iniziare a fare trading.

Dal momento che si tratta di un’attività delicata e rischiosa, prima di fare trading è fondamentale studiare, prepararsi e acquisire le competenze necessarie per evitare di compiere azioni azzardate e rischiare di mandare in fumo tutto il patrimonio.

Utilizzare conti demo per far pratica

Una volta acquisite conoscenze e competenze, è consigliabile iniziare ad operare con un conto demo gratuito, messo a disposizione degli utenti da tutti i migliori broker.

Attraverso il conto demo, tale e quale a quello reale ma con un patrimonio virtuale, il trader principiante può cominciare a mettere in pratica tecniche e strategie eliminando il rischio di perdere il proprio denaro se qualcosa dovesse andar storto.