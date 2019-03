Torna il campionato e il Derby del Sud Roma Napoli

Torna il campionato, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali che ha visto l’Italia piegare la Finlandia , e propone subito un match ad alto contenuto di interesse: allo stadio Olimpico di Roma si sfidano i padroni di casa, i giallorossi allenati da Claudio Ranieri, ed il Napoli.

Il Derby del Sud, così’ veniva etichettato un tempo questo match quando tra le due tifoserie correva buon sangue (c’era un gemellaggio in atto) e queste due grandi piazze cercavano di contrapporsi al monopolio calcistico del nord.

Una partita che non è mai comune in quanto sempre pregna di significati, risvolti, obiettivi. Il Napoli arriva a questa sfida con in tasca il secondo posto ormai acquisito: l’Inter insegue ad una distanza di sicurezza di 7 punti ed i recenti accadimenti pongono comunque dubbi sulla tenuta mentale della squadra di Spalletti. Per gli azzurri in sostanza il secondo posto dovrebbe essere quasi blindato, vista l’impossibilità di andare a contendere lo scudetto alla Juventus sempre più schiaccia sassi del nostro campionato.

Per la Roma il discorso è differente: i giallorossi sono reduci da una stagione alquanto complessa con un recente cambio in panchina (il ritorno di quel mister Ranieri che fu anche sulla panchina del Napoli oltre 20 anni fa) e gli obiettivi da perseguire ad ogni costo, ovvero la qualificazione Champions, iniziano ad essere in seria discussione.

In sostanza la pressione di questa partita è tutta per i giallorossi che nell’ultimo turno di serie A, prima della sosta, hanno perso a Ferrara contro la Spal in modo piuttosto inopinato. Se a questo si aggiunge che il Napoli che, come detto, ha molto poco da chiedere ormai a questo campionato, potrebbe essere con la testa già alla doppia sfida di Europa League contr l’Arsenal, valida per i quarti di finale oltre che per sognare di raggiungere un obiettivo storico, i favori dei pronostici dovrebbero pendere per la squadra di casa.

In realtà, analizzando le principali quote delle scommesse sul calcio , i bookmakers danno i partenopei per favoriti a 2.30 contro una quota di 3.05 per i giallorossi. Segno evidente che la crisi nella quale i giallorossi sono ormai da mesi potrebbe avere inevitabilmente un peso sull’esito del match. La Roma dovrà tra l’altro fare i conti con i tanti infortuni, ultimi due Florenzi ed El Shaarawy tornati a casa dal ritiro della nazionale italiana.

Giallorossi reduci da una stagione complicata e con seri problemi di formazione; il Napoli invece arriva al match con la testa libera e senza troppo pressioni. Una partita tutta da giocare e da godere.