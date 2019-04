Toner stampanti, i migliori consigli per prolungarne la vita

I toner delle stampanti rappresentano degli elementi consumabili che potrebbero pesare in misura non irrilevante sui costi del tuo ufficio o delle tue esigenze di stampa domestiche. Lecito, dunque, cercare di comprendere come poter salvare un po’ di denaro nel proprio portafoglio, contribuendo contemporaneamente a salvare l’ambiente mediante un minor contributo al ciclo di smaltimento di questi componenti.

Insomma, dopo aver trovato il miglior toner per la stampante su cartucce.com, non ti rimane altro da fare che seguire questi pratici consigli!

Riduci la risoluzione di stampa

Tutte le stampanti ti permetteranno di modificare la risoluzione di stampa. Tieni conto che a risoluzioni più basse vengono utilizzate meno particelle di toner per creare l’immagine o il testo desiderato. Se la tua stampante è attualmente impostata per utilizzare una risoluzione di 600 o 1200 DPI, e non hai bisogno di stampe di particolare qualità, perché magari sono per uso strettamente personale, prova a cambiarla in 300 DPI. Non solo utilizzerai meno toner, ma la stampante riuscirà a produrre i documenti più velocemente.

Seleziona il monocromatico

In generale, le cartucce a colori costano più del monocromatico (nero). Pertanto, se si sta stampando un documento che non ha colori, o se non hai necessità che le immagini appaiano in più toni, potrebbe essere utile optare per questo genere di stampa. Insomma, se stai stampando qualcosa che dovrebbe essere nero, comunica alla tua stampante di stampare tutto in bianco e nero o in scala di grigi. Questo permetterà al dispositivo di non preoccuparsi di cercare una corrispondenza con il colore esatto del documento, e permetterà alla stampante di utilizzare la cartuccia nera per l’intero documento.

Attiva la modalità di risparmio toner

La maggior parte delle stampanti in circolazione, e soprattutto le più moderne, dispongono di almeno una caratteristica di ottimizzazione e di risparmio in grado di ridurre automaticamente la quantità di toner che viene utilizzato, pur mantenendo una qualità di stampa ragionevole. Dunque, prova ad attivare la funzione di “risparmio toner”per un risultato di maggiore longevità.

Riduci la densità di stampa

Se si dispone di una macchina multifunzione (cioè, quella che stampa/scansiona / invia fax), è possibile ridurre il consumo di toner riducendo la densità dei documenti scansionati e fotocopiati. Il risultato sarà forse qualitativamente meno impeccabile, ma potrebbe comunque risultare per te soddisfacente.

Modifica le impostazioni della stampante

La maggior parte delle impostazioni della stampantedi cui sopra si trovano nel driver di stampa. Prima di premere OK nella finestra di dialogo di stampa, facendo finta dunque che non esistano delle impostazioni più avanzate, scegli di modificare le opzioni che trovi su schede come “Proprietà stampante” o “Impostazioni stampante”.

In questo modo andrai a modificare le impostazioni di stampa del documento che stai per stampare. Niente ti vieta, inoltre, di procedere per tentativi: una volta che avrai trovato le impostazioni che ti sembrano essere maggiormente in grado di soddisfare le tue ambizioni di stampa, puoi renderle le tue nuove impostazioni predefinite permanenti, modificando le proprietà di stampa dal Pannello di controllo (Windows) o le impostazioni generali della stampante (Mac).

Naturalmente, non finiscono qui i suggerimenti che dovresti prendere in considerazione per poter risparmiare i toner e ottimizzare i consumi. Tuttavia, prova a partire da questi rapidi spunti. Siamo certi che ti saranno di grande fruibilità per poter allungare la vita del toner della tua stampante e, così facendo, ottenere il duplice vantaggio che vai cercando: ridurre il peso dei costi dei toner e delle cartucce per il tuo portafoglio, e contribuire a salvaguardare meglio l’ambiente che ti circonda, contenendo gli sprechi di materiale inquinante.