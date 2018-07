TECNOLOGIA E FINANZA: investitori attivi con Vestle

Come non avere paura di investimenti online.

Il coraggio, sentimento che l’uomo interiorizza come il contrario del timore, è strettamente collegato alla conoscenza dell’oggetto di cui si dovrà fare esperienza e, ovviamente, alla pratica che si può fare per supportare la conoscenza teorica. Se vuoi scalare una montagna di 8 mila metri sai che puoi rischiare la vita e, per non perdere il coraggio di fare la prima prova, sai che dovrai conoscere bene la roccia, gli strumenti per scalarla e fare scalate più semplici per fare pratica, non da solo, ma con un esperto alpinista. In modo analogo ti dovrai comportare se vuoi entrare nel mondo degli investimenti finanziari online. Qui non rischi la vita, ma puoi compromettere il tuo capitale, di qualunque entità esso sia. Fuori di metafora, l’esperta guida sarà un marchio di qualità negli investimenti come il gruppo Vestle che offre 20 anni di esperienza certificata nei mercati finanziari.

Cosa fare prima di tutto.

Per cominciare bene si deve conoscere sé stessi. Non siamo tutti adeguati a fare le medesime esperienze e questo vale anche nel campo finanziario. Se nel tuo background non puoi rintracciare qualche significativo feeling con la matematica, con i numeri, non devi fingere di non saperlo. Farai comunque qualche investimento, ma in modalità più classica. La strada è meno in salita se hai qualche competenza acquisita o addirittura qualche esperienza che ti consentano di registrarti ad una piattaforma digitale strutturata per il trading online. Non si tratta di un mondo proibito, ma di nuova frontiera degli investimenti online, che è precisamente controllata dalle istituzioni come la UNIONE EUROPEA . Infatti, l’innovazione finanziaria resa possibile dalla tecnologia comporta lo sforzo delle istituzioni di renderle sicure e fruibili per le società del futuro.

Combinare tecnologia e umanesimo

Cosa trovi su una piattaforma digitale puoi vederlo, ad esempio, sul sito web di Vestle o sulla pagina Facebook di Vestle su Facebook . Dopo la registrazione puoi ricevere un corso di trading digitale gratuito, materiali didattici dedicati al tuo percorso, grafici professionali e dati di mercato in tempo reale e, molto rassicurante, il supporto di istruttori personali esperti. Se hai a tua disposizione uno smartphone potrai scaricare l’App che è di semplice utilizzo e ti consentirà di operare o di leggere i dati di tuo interesse dovunque ti trovi.

Tutto il sistema è “conforme ai più elevati requisiti normativi e ai più avanzati metodi di crittografia dei dati”. Quando entrerai nella fase operativa sappi che non potrai rischiare di trovare il saldo del tuo conto in negativo grazie alla protezione attiva in questo senso. Puoi operare 7 giorni su 7 e investire su ciò che preferisci in una vasta gamma di strumenti CFD. La piattaforma è stata sviluppata per essere personalizzata, per prevedere le tue domande ed esigenze. Il servizio clienti, in modalità email, chat o telefono, garantisce il “tocco umano” che rende la tecnologia completa ed esperienziale.