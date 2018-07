Taratura bilance

Quello che hanno in comune l’azienda internazionale e gli alimentari di fiducia, nonostante siano due realtà distanti e incomparabili, è la garanzia che si dà al cliente riguardo un elemento fondamentale: la precisione. Qualsiasi strumento nel corso del suo “ciclo vitale” ha bisogno di manutenzione, una condizione necessaria dettata dal naturale scorrere del tempo e dalla conseguente usura dei vari componenti, poiché senza di essa le funzioni base dello stesso perderebbero di efficacia.

Ma la taratura è veramente così importate? E poi come funziona?

La taratura un elemento fondamentale quando si ha a che fare con strumenti di pesatura poiché se si sbaglia una pesata si porta un grave danno al cliente e alla vostra impresa. La taratura è una comparazione quantitativa, infatti per verificare il corretto funzionamento di una bilancia si posiziona un peso sul piatto di pesata: se la differenza tra il valore della pesatura e il peso reale dell’oggetto è differente allora c’è un problema nella calibrazione della macchina.

Taratura Sit Accredia

La taratura di una bilancia come abbiamo visto è un elemento focale per chi lavora con strumenti di precisione e proprio per questo bisogna fare molta attenzione scegliendo molto bene chi dovrà andare a fare questa operazione.

A tal proposito esistono delle certificazioni: solo i laboratori di prova e gli organismi di certificazione accreditati sono in grado di fornire al mercato dichiarazioni di conformità affidabili, credibili e accettate anche a livello internazionale.

La certificazione Accredia in virtù dei severi standard di verifica, accerta la loro competenza e comportamento monitorando nel tempo le loro prestazioni, e aderisce agli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

Spettroscopia NIR

Gli spettroscopi sono strumenti utilizzati per l’osservazione e l’analisi della radiazione elettromagnetica emessa da una sorgente. NIR Solutions è offre una vasta gamma di soluzioni atte a soddisfare tutte le linee della produzione: dal ricevimento delle materie prime e analisi qualitativa dei materiali, al monitoraggio online dei processi produttivi fino alle analisi del prodotto finito.

Viscosimetri

Il viscosimetro è uno strumento utilizzato per misurare la viscosità dei fluidi e ne esistono di vari modelli.

Utilizzare uno di questi strumenti può sembrare un’operazione semplice ma in realtà non è così poiché il rischio di sbagliare le misurazioni è sempre dietro l’angolo.

Infatti, bisogna scegliere il modello adatto al fluido che vogliamo misurare ponendo molta attenzione sulla viscosità dello stesso.

Assistenza tecnica mettler toledo

Come abbiamo visto precedentemente la manutenzione è un elemento cardine per il funzionamento delle vostre macchine e proprio per questo alcuni laboratori metrologici, come Biltek, sono abilitati al controllo di una moltitudine di prodotti di varie marche diverse incluse le Mettler toledo.

Importantissimo quando si eseguono delle opere di riparazione l’utilizzo di ricambi originali, al fine di mantenere la struttura originale della macchina e per garantirne un funzionamento duraturo.