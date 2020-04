Tanti modelli di biciclette elettriche su Import For Me

La bicicletta elettrica è una vera novità che ha già conquistato moltissimi perché presenta molti vantaggi come quelli elencati di seguito. Su Import For Me ci sono tanti modelli di biciletta elettrica tra cui scegliere la più adatta.

1. Aumentare l’uso della bicicletta

Regalarsi una bici elettrica è sempre una buona idea perché aiuta ad aumentare l’uso delle due ruote. Ormai è pressoché evidente che il traffico in città è diventato un vero incubo soprattutto per gli automobilisti. Grazie all’aumento di percorsi e piste ciclabili, tanti hanno iniziato a preferire la bicicletta che risulta un mezzo più snello e pratico senza restare bloccati nel traffico perdendo gran parte della giornata e innervosendosi pure.

2. Velocizzare gli spostamenti

Ovviamente, pedalare per spostarsi significa impiegare più tempo per arrivare al lavoro e ovunque si voglia andare. Questo però non succede con la bicicletta elettrica che ha il vantaggio di velocizzare tutti gli spostamenti. Infatti, è un mezzo con pedalata assistita per viaggiare senza fatica. Quando si vuole, è possibile pedalare in modo tradizionale oppure farsi aiutare dell’elettricità per andare molto più veloci. Grazie alla bicicletta elettrica è possibile viaggiare in modo più sostenibile senza perdite di tempo sulla tabella di marcia giornaliera.

3. Affrontare percorsi più difficili

La bicicletta elettrica non è pensata solo e unicamente per la città ma si usa anche per affrontare piste ciclabili più difficili. Se fino ad ora bisognava rinunciare alle piste ciclabili panoramiche più belle ma molto faticose e impegnative, ora con la bici elettrica si possono intraprendere. Pedalare e usare la bicicletta non è mai stato così facile e privo di fatica. Sulle strade riservate ai ciclisti più allenati, oggi si vedono spesso sfrecciare delle biciclette con motore elettrico. Con una bicicletta elettrica aumentano le possibilità di svago durante il tempo libero. Chi è appassionato di cicloturismo ma non ha l’allenamento adeguato per affrontare percorsi lunghi e difficili, ora lo può fare grazie a questa innovativa soluzione che sta conquistando il mercato.

4. Senza patente di guida

Nonostante abbia tratti comuni con una bicicletta, non è un classico mezzo a due ruote. Si potrebbe intendere la bicicletta elettrica a metà tra una bici classica e un motorino. Tuttavia, per guidare questo mezzo non è necessaria la patente di guida o il patentino. Le persone che non hanno mai fatto la patente oppure gli è stata ritirata, possono muoversi con questo mezzo ibrido.

5. Ottenere un risparmio economico

Chi ha iniziato a utilizzare la bicicletta elettrica per spostarsi in città e non solo, ha ottenuto un altro importante vantaggio. Si tratta del risparmio economico legato all’inutilizzo dell’automobile o mezzi simili. Possedere e utilizzare un’automobile classica presenta dei costi non indifferenti. Non si tratta soltanto di tasse e premi assicurativi, ma soprattutto di carburante. Preferendo la bicicletta elettrica, a fine mese il portafoglio sarà sicuramente più pieno. Inoltre, bisogna anche sottolineare il fatto che chi utilizza la bicicletta per muoversi non produce alcun tipo di emissioni; cosa impossibile da dire per le automobili che sono state individuate con le principali responsabili dell’inquinamento atmosferico.