Stars Be Original: l’animazione del futuro che segue le mode attuali

Hai sempre sognato di lavorare in un villaggio turistico e di girare il mondo scoprendo dei posti incantevoli? Allora dovresti anche tu metterti in contatto con l’agenzia più innovativa da questo punto di vista: Stars Be Original. Probabilmente ne hai già sentito parlare: si tratta di una delle realtà più interessanti e non solo perché collabora con i più grandi colossi mondiali come il gruppo Alpitour. L’ animazione turistica by Stars Be Original è all’avanguardia e al passo con i tempi che corrono: non si ferma al ruolo classico dell’animatore ma va oltre, cercando figure professionali differenti e assolutamente attuali.

È questo che distingue l’agenzia da tutte le altre e la rende un’opportunità incredibile per moltissimi giovani. Ti piacerebbe lavorare in un villaggio turistico ma il ruolo dell’animatore non ti calza a pennello? Puoi fare molte altre cose all’interno dello staff e mettere a frutto le tue capacità per lavorare in un ambiente stimolante e decisamente divertente!

Le nuove figure professionali nei villaggi turistici

Questa agenzia ha creato delle nuove figure professionali, che rientrano sempre nel settore turistico ma che hanno poco a che fare con il ruolo classico dell’animatore. Questa potrebbe dunque essere la tua occasione per trovare un’occupazione all’interno di un villaggio e mettere alla prova le tue capacità.

L’influencer nei villaggi turistici

La figura dell’influencer è nata da pochi anni ma è già stata introdotta in numerosi villaggi turistici perché le potenzialità di questo lavoro sono tantissime. Un ruolo come questo permette di vivere la magia di luoghi incantevoli e trasmetterla attraverso post, video e fotografie sui social a tutti i potenziali clienti. Essere influencer in un villaggio turistico quindi significa condividere le meraviglie che si vivono ogni giorno in modo da fidelizzare sempre nuove persone e invogliarle a prenotare la propria vacanza. Si tratta di un lavoro giovane ed innovativo ma sempre più gettonato, che può regalare grandissime soddisfazioni!

L’explorer nei villaggi turistici

Un altro ruolo nuovo e davvero molto interessante è quello dell’explorer: una persona che non si limita a vivere a contatto con gli ospiti all’interno del villaggio turistico ma li accompagna alla scoperta dei luoghi meravigliosi che si trovano al di fuori della struttura. L’explorer ha la possibilità di conoscere sempre nuove culture e condurre i vacanzieri in tour indimenticabili, facendo loro vivere esperienze uniche. Anche questo è un ruolo introdotto di recente ma molto gettonato: una specie di guida turistica 3.0 che unisce sapere e divertimento.

Il traveler nei villaggi turistici

Una nuova figura professionale è anche quella del traveler: una via di mezzo tra l’influencer, l’explorer ed il classico assistente turistico. Questo lavoro è molto ambito perché permette di essere sempre in luoghi meravigliosi a contatto con le persone, condividere con gli ospiti tutte le bellezze del posto e raccontarle anche sui social network. Quella del traveler è una professione frizzante ed entusiasmante, perfetta per chi è sempre alla ricerca di nuovi stimoli e non si stanca mai di scoprire cose nuove. Un lavoro dinamico e mai noioso, ricco di soddisfazioni ed esperienze indimenticabili.