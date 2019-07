SpeedTest: scopri se hai la connessione Internet più veloce di Positano

Lo SpeedTest è lo strumento online utilizzato per misurare la velocità di download e upload delle connessioni Internet. Esistono diversi tool online per misurare la velocità della linea Internet che permettono, in modo semplice, di scoprire a quale velocità viaggiamo (realmente) in rete.

Le performance di una connessione Internet non sono più un vezzo di pochi appassionati d’informatica. Poter contare su un’ADSL o una fibra ottica veloci e affidabili significa poter fruire senza interruzioni di servizi di streaming di film, serie Tv, musica e sport. Al di là di quanto viene pubblicizzato dai provider, qual è la reale velocità in download che si può raggiungere in una casa di Positano? Secondo i dati di Infratel Italia, il territorio municipale di Positano ha una copertura del 40,8% per le connessioni da almeno 30 Mbps e solo il 17,4% delle abitazioni sono raggiunte dalla fibra pura (FTTH). Per la maggior parte, dunque, stiamo parlando di connessioni ADSL e, in via residuale, di connessioni Internet in fibra mista rame (FTTC).

Provider come TIM, Fastweb e Vodafone propongono offerte ADSL dalla velocità nominale di 20 Mbps. Tuttavia, tra la velocità nominale e quella realmente fruibile dal cliente, c’è sempre una distanza spesso intollerabile. Quando le performance non rispettano gli standard minimi, possono giustificare anche il recesso dal contratto senza che siano dovuti costi da parte del cliente.

I provider Internet più veloci di Positano

Le strade di Positano non sono di certo le migliori per la posa d’infrastrutture come la fibra ottica (una speranza viene dalle notizie sull’ingresso nel mercato consumer delle connessioni 5G). Tuttavia, la connessione Internet rimane un servizio fondamentale non solo per l’intrattenimento domestico, ma anche per il business.

Utilizzando i tool online di verifica copertura, scopriamo che le offerte disponibili a Positano sono quelle di TIM, Fastweb e Vodafone. In tutti e tre i casi la proposta è quella di un’ADSL a una velocità teorica di 20 Mbps in download. Tuttavia, quando si va a verificare la velocità massima raggiungibile, si scopre che il provider che garantisce la velocità maggiore è TIM, con 13,80 Mbps. In seconda posizione c’è Fastweb, con una velocità reale di 11,90 Mbps.

Lo SpeedTest per scegliere meglio

Avviando lo SpeedTest si potrà scoprire se la velocità di casa è migliore o peggiore di quelle sopra indicate