Speciale Amministative ed Europee 2019 con Positanonews. Ecco tutte le info e come fare una buona campagna elettorale

Speciale Amministrative, in vista delle primissime elezioni comunali ed Europee 2019 in Campania, con riflettori puntati su Costiera amalfitana con Agerola ( al voto ci vanno Furore, Minori, Tramonti, Vietri sul mare ) e Penisola sorrentina con Capri ( al voto Meta e Capri ) in particolare e generale le province di Salerno e Napoli.

Col lo Speciale vorremmo offrire Un strumento di agevole consultazione per offrire agli elettori un contenitore chiaro, cronologico e omogeneo, ove trovare raccolte e sempre disponibili tutte le informazioni relative al voto, ai candidati e ai programmi.

Gli elettori saranno chiamati alle urne il prossimo 26 maggio 2019 per eleggere il nuovo Consiglio Comunale e il nuovo Parlamento Europeo. Trenta giorni prima di quella data i partiti e le coalizioni dovranno presentare le liste dei candidati.

Venerdì 26 aprile, inizia la presentazione delle liste elettorali elettorali presso la segreteria del Comune. Il termine ultimo per presentare le liste dei candidati scade infatti sabato 27 aprile alle ore 12:00. Domenica 28 aprile entro le 12, l’ufficio elettorale centrale esaminerà e approverà le candidature.

Tra mercoledì 1^ Maggio e lunedì 6 maggio 2019, sarà effettuato il sorteggio pubblico per la nomina dei 95 scrutatori. Il sorteggio viene fatto nella sala consiliare del palazzo comunale. L’avvenuta nomina degli scrutatori viene notificata dal sindaco entro sabato 11 maggio.

Si voterà in un unico giorno nella giornata di domenica 26 maggio dalle 7:00 alle 23:00. Lo scrutinio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Nel caso di ballottaggio ( cosa che non avverrà in costa d’ Amalfi e Sorrento, al voto ci sono comuni al di sotto dei 15 mila abitanti, ndr ) tra i due candidati più suffragati domenica 9 giugno 2019 dalle ore 7:00 del mattino fino alle 23:00, con chiusura delle votazioni e apertura dello scrutinio.