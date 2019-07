Sorteggi Serie A: quando ci saranno e quali sono le novità

Termina una stagione e dopo poco ne comincia subito un’altra. E’ sempre stato così e gli appassionati di calcio trascorrono quelle settimana che li separano dalla nuova stagione con ansia, vivendo il calciomercato, forse il periodo peggiore o migliore, dipenda da quale punto di vista si guarda, per un appassionato di calcio. A breve si terranno i sorteggi di Serie A e i tifosi si preparano a scegliere su chi puntare per questo campionato attraverso scommesse sportive.

Quando ci saranno i sorteggi di Serie A

La Serie A, o meglio conosciuta come Serie A Tim, è stata giocata per la prima volta nel 1898, a girone unico, mentre l’attuale edizione risale al 1929 con girone di andata e ritorno. La nuova edizione potrebbe avere un volto nuovo. I sorteggi di Serie A si terranno il 29 o il 30 luglio, la Lega Serie A e Sky, che detiene i diritti, stanno valutando quale delle due giornate scegliere. Saranno visibili proprio su Sky e ci saranno delle modifiche nella modalità di sorteggio.

Come si svolgeranno i sorteggi

Nell’ultima assemblea di Lega pare sia stata proposta una modifica ai gironi di Serie A. Il girone di andata e il girone di ritorno saranno diversi: non dovrebbe più esserci la corrispondenza tra i due gironi. Ad esempio se alla prima giornata del campionato ci sarà la gara tra Napoli e Juventus, alla prima giornata di ritorno non troveremo Juventus-Napoli, ma potremmo trovare Inter-Milan. In questo caso ci sarà un sorteggio doppio e a cambiare non saranno solo le gare, come accade anche in Premier League, ma le giornata di Serie A nel suo intero. L’idea della Lega è quella di aumentare la casualità degli incontri nella seconda parte del campionato.

Quando inizia la Serie A

La stagione 2019/20 di Serie A inizierà nei giorni 24-25 agosto 2019 con la prima gara che si disputerà in casa della detentrice del titolo, la Juventus. La stagione 2019/20 volgerà, poi, al termine il 24 maggio 2020. A differenza dello scorso anno non ci sarà il Boxing Day, le partite durante le festività natalizie. La pausa, quindi, comincerà il 23 dicembre e terminerà il 4 gennaio. Ci saranno tre turni infrasettimanali: il 25 settembre 2019, il 30 ottobre 2019 e il 22 aprile 2020. Le soste per le nazionali sono previste per l’8 settembre 2019, 13 ottobre 2019, 17 novembre 2019 e 29 marzo 2020.

L’ultima giornata prima della sosta natalizia si terrà il 22 dicembre e la ripresa si terrà il 5 e il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania.

La decisione di mettere fine al Boxing Day è dovuta più che altro ad una questione di ascolti: pare che le gare del 26 dicembre non abbiano avuto il successo sperato, come quelle di Premier League. La scelta è dovuta anche ad una questione di rispetto verso la tradizione italiana.

Coppa Italia e Supercoppa Italiana

La Coppa Italia comincerà il 4 agosto 2019 ed è stata fissata già la data della finale di Coppa Italia, che si terrà il 13 maggio 2020. La data fissata potrebbe subire delle variazioni in base all’andamento delle squadre italiane in Champions League ed Europa League.

Per quanto riguarda la Supercoppa Italiana non è stata fissata ancora nessuna data per la gara tra Lazio e Juventus, rispettivamente vincitrici della Coppa Italia e della Serie A. La location dovrebbe essere sempre l’Arabia Saudita con la quale l’Italia ha un contratto per altre due edizioni. Le possibili date sono il 17 agosto 2019, il 23 dicembre 2019 e il 4 gennaio 2020.